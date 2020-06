Srbsko nehovorilo úplnú pravdu o počte nakazených koronavírusom, dôvodom boli zrejme parlamentné voľby

V Srbsku pravdepodobne nehovorili úplnú pravdu o počte nakazených koronavírusom. Uvádza sa v správe Balkánskej investigatívnej novinárskej siete BIRN. Podľa týchto údajov, tesne pred parlamentnými voľbami, bol počet chorých na Covid-19 a obetí nakazených novým koronavírusom značne vyšší od oficiálne údajov.

Srbský prezident Aleksandar Vučič čelil ostrej kritike, že napriek pandémie sa rozhodol usporiadať voľby, na ktorých v nedeľu získal viac ako 60-percentnú podporu. Členovia krízového štábu upokojovali, že situácia je dobrá aj napriek tomu, že v posledných dňoch sa počet oficiálne infikovaných pohyboval tesne pod 100.

Oficiálna správa pre vládu

BIRN vo svojej správe však uvádza, že na základe oficiálneho informačného systéme v Správe pre vládu je tento počet značne vyšší. Počet nakazených sa v posledných dňoch pohyboval medzi 300 až 340. Zároveň počet obetí podľa oficiálnych údajov od 19. marca do 1. júna dosiahol 244 a v správe pre vládu sa uvádza až 632.

Člen krízového štábu Srdja Jankovič sa to pokúsil vysvetliť slovami, že „nie každá osoba nakazená Covidom-19 aj na toto ochorenie zomrela“. Podľa neho osoby, ktoré boli infikované novým koronavírusom, ale zomreli na inú chorobu, sa sem nepočítali.

V reakciách na jeho výrok sa uvádza, že je to v rozpore vyhlásením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorého by každá osoba nakazená na Covid-19 sa mala zaradiť ako obeť pandémie.

Predvolebné uvoľnenie opatrení

Blížiace sa voľby pravdepodobne prinútili srbskú vládu, aby uvoľnila prísne obmedzenia.

Povolené boli veľmi rýchlo masové podujatia a tak iba na futbalových zápasoch bolo zrazu viac ako 10-tisíc divákov, organizovali sa predvolebné mítingy, občania nemuseli nosiť rúška a reštaurácie boli zo dňa na deň preplnené bez žiadnych obmedzení.

Predtým nemohli občania niekoľko dní za sebou, dôchodcovia dokonca až niekoľko týždňov, vychádzať zo svojich domovov. Iba deň po voľbách sa krízový štáb nechal počuť, že sa asi budú musieť znovu zaviesť niektoré reštriktívne opatrenia.