Srbský prezident Vučič a jeho strana zrejme opäť vyhrajú voľby, vyplýva to z prvotných prieskumov

Srbský prezident Aleksandar Vučič a jeho populistická pravicová Srbská progresívna strana, zdá sa, smerujú k víťazstvu v celoštátnych voľbách, čím sa pravdepodobne predĺži desaťročia trvajúca autoritárska vláda v tejto balkánskej krajine. Vyplýva to z prvotných prieskumov verejnej mienky po nedeľňajšom hlasovaní.

Vučič by bol ďalších päť rokov vo funkcii

Prieskumy IPSOS a CESID, ktoré sa v predchádzajúcich srbských voľbách ukázali ako spoľahlivé, predpovedali, že Vučič skončí s takmer 60 % hlasov.

Ak by sa to oficiálne potvrdilo, Vučič by získal druhé 5-ročné funkčné obdobie vo funkcii prezidenta a druhé kolo prezidentských volieb by nebolo potrebné.

Víťazstvo predpovedajú aj jeho strane

Prieskumy tiež predpokladali, že najviac hlasov v parlamentných voľbách získa Vučičova Srbská progresívna strana s približne 43 %, nasledovaná opozičnou skupinou Zjednotené Srbsko s približne 13 %.

Srbské štátne volebné orgány uviedli, že do pondelka nevydajú žiadne oficiálne oznámenia o sčítaní hlasov.