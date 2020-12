Tomu sa hovorí výhra ako hrom! Nie je žiadnym tajomstvom, že Svet hier od Niké je plný skvelých príležitostí. Stačí iba skúsiť šťastie, ktoré sa tento utorok zoširoka usmialo aj na jedného z hráčov. Vďaka hre s názvom Pirates’ Plenty totiž získal neuveriteľných, viac ako 195 000 eur!

Vo Svete hier od Niké je možné všetko! Niekomu napríklad môže pozitívne zmeniť život vtedy, keď to najmenej čaká. V inom prípade sa postará o to, že niekto bude mať tento rok Vianoce hneď dvakrát. Medzi nimi aj jeden z hráčov, ktorý svoju stávku premenil na takmer dvestotisíc eur. Takúto závratnú sumu mu priniesla populárna hra Pirates‘ Plenty a bonusové otočenie na jednu stávku. V histórii Sveta hier je to piata najvyššia výhra, aká kedy padla.

Plavte sa za pokladom aj vy

Pirates‘ Plenty patrí do veľkej rodiny Sveta hier. Ide o šesťvalcovú hru, ktorá však začína so zobrazenými piatimi valcami. Šiesty sa hráčom odkryje vtedy, keď loď zobrazená na mape dopláva k pokladu. Cieľom spomínanej hry je roztočením valcov dosiahnuť výhernú kombináciu symbolov, pričom sa hrá na tri až šesť rovnakých symbolov.

Foto: Niké

Boháčom za desať centov

Ako vidieť, vo Svete hier od Niké môžu hráči môžu vyhrať skutočne vysoké sumy. A do závratných výšok vystúpil už Mega Jackpot. Jeho hodnota už presiahla hranicu 675-tisíc eur. Je to naozaj len otázkou času, kedy táto megalomanská čiastka pristane niekomu na účte. Hráči majú možnosť si finančne polepšiť aj vďaka dennému Jackpotu, ktorý sa pohybuje v tisíckach eur.

Skúste svoje šťastie so Svetom hier aj vy! Je to také jednoduché. Stačí si vybrať zo širokej ponuky. A ktovie, možno aj jedno zatočenie čo i len s desiatimi centami vám prinesie životný úlovok. Veľa šťastia.

Informačný servis