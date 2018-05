Stal sa pekárom v 46 rokoch: Ak robíte kvalitu, vždy bude dopyt

BRATISLAVA 28. mája 2018 – S podnikaním začal keď mal 46 rokov. Po takmer 30 rokoch zanechal svoju starú prácu a v roku 1992 založil Pekáreň Hôrka neďaleko Popradu. Ján Baran nám porozprával, s čím sa potrápil v začiatkoch podnikania, ako prekonal problémy s peniazmi, ale aj to, či by sa do toho pustil znovu aj v súčasnosti.

Keď ste začali s podnikaním, mali ste 46 rokov, a krajina prechádzala obrovskými zmenami. Prečo ste sa rozhodli rozbiehať vlastné podnikanie?

Po roku 1989 veľa ľudí začínalo s podnikaním, alebo aspoň o niečom uvažovali. Ja som po 30 rokoch odišiel z jednej z najlepšie prosperujúcich firiem v popradskom okrese. Manželka mi vtedy povedala, že by chcela malú pekárničku, ktorou by sme zásobovali okolité dediny. Sortiment v obchodoch vtedy nebol veľký.

Ako vyzerali vaše začiatky? S čím ste sa najviac potrápili?

V januári som skončil v práci, do júna sme mali zrekonštruované priestory. Peniaze nazvyš neboli, pekáreň sme sprevádzkovali svojpomocne. Brali sme úver 3 milióny korún, z toho dva milióny od lízingovky s úrokom 28%. Mali sme jedného priateľa, ktorý predtým pracoval v pekárni a zasvätil nás do remesla.

Koľko odberných miest ste mali na začiatku? Ako sa vám to potom rozbehlo?

V začiatkoch asi tak 20 až 25, brali väčšie množstvá. Neskôr začalo pribúdať aj malých súkromných obchodíkov v panelákoch, robili sme viac. Začali sme zväčšovať výrobu, priestory, techniku. Modernizovali sme, aby sa uľahčila práca pre ľudí a aby sme stíhali urobiť objednávky.

V priebehu 90. rokov sa to tak rozbehlo, že sme si postupne dovolili k pekárni pristavovať až štyrikrát. Dvakrát v 90. rokoch a dvakrát v priebehu rokov 2005 až 2010. Na posledné prestavby a silá na múku sme už mali úver od Tatra banky.

Prečo Tatra banka?

Bola pružnejšia, na nič nebolo treba dlho čakať. Aj personál je príjemný, vie pochopiť rôzne veci. Vidia, že už sme dlho na trhu a že neinvestujú zle, keď nám poskytnú úver.

Koľko máte teraz zamestnancov?

Najviac sme mali 23, teraz máme 18, no roboty by bolo aj pre viac.

Mali ste niekedy obdobie, keď ste zvažovali, či s tým neskončiť?

Ani nie. Ale mal som veľa pochybností, či sa nám to v začiatkoch podarí splatiť. Aj keď sme šli so ženou podpisovať papiere do banky, bola to krátka cesta, ale zastávok bolo veľa. Stále ma zastavovala a pýtala sa: „Jano, máš to dobre premyslené, všetko si si dobre zrátal? Toľké peniaze, aj pekární je kopa.” Držal som ju za ruku, ako za slobodna, aby neušla (smiech).

Lenže, keby sa ma niekto opýtal teraz, či by som šiel do toho, už by som to asi neurobil. Je jednoduchšie odrobiť 8 hodín a mať pokoj. Ale nič neľutujem. Pokiaľ robíte kvalitu, vždy budete mať dopyt. Bez kvality to nestojí za nič.

