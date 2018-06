Stal sa vám v zahraničí úraz. Na koho sa obrátiť?

BRATISLAVA 20. júna 2018 (WBN/PR) – Chystáte sa na dovolenku a v prípade úrazu sa spoliehate len na Európsky zdravotný preukaz? Pravdepodobne vám stačiť nebude. Tento preukaz totiž nepokrýva všetko, čo vás môže na dovolenke či pracovnej ceste stretnúť.

Európsky zdravotný preukaz kryje všetky zdravotné problémy, akékoľvek ošetrenie ambulanciou lekárskej služby prvej pomoci a záchrannej zdravotnej služby. Kryje tiež konzultáciu u praktického lekára, ak ide o prvotnú konzultáciu a prvotnú diagnostiku zdravotného problému. Veľkou nevýhodou je, že pri ňom neexistuje možnosť pripojistenia. A tiež je dôležité uvedomiť si, že platí len v štátnych zariadeniach.

“Ak to poviem stručne, všetko to, čo si v zahraničí platia ľudia, platíme aj my a všetko to, čo majú oni zadarmo, máme zadarmo aj my, ” zhrnula, Martina Steiner z TOWER FINANCE.

Výhodou Cestovného poistenia je to, že si ho viete vyskladať presne tak, ako potrebujete. Problém môže nastať vtedy, keď sa vás v poisťovni budú snažiť nahovoriť na zbytočné krytia, ktoré nebudete potrebovať. Dopredu si preto rozmyslite, o aké krytie budete mať záujem na základe toho, kam idete a aké aktivity vás tam čakajú.

Možno vám bude stačiť základný balík cestovného poistenia, ktorý zahŕňa poistenie liečebných nákladov a automaticky aj asistenčné služby.

Poisťovňa vám v tomto prípade preplatí náklady spojené s vaším vyšetrením, ošetrením, liečením, hospitalizáciou, predpísaním liekov, ambulantné ošetrenie, akútne zubné ošetrenie, preprava do/z nemocnice, hospitalizáciu v nemocnici, výkon nevyhnutnej operácie, vyslobodenie z hôr alebo vody, prevoz pacienta, prípadne telesných pozostatkov späť do vlasti.

Preplatená vám ale nemusí byť náhla bolesť chrupu, ošetrenie všetkých zubov, ale len zmluvne určený počet. Ošetrenie vám preplatia len, ak ste minulý rok absolvovali preventívnu prehliadku. Ak už nejaké ochorenie máte, tiež vám nemusia byť preplatené náklady s ich liečením. Väčšina poisťovní vám nepreplatí ani škody, ktoré vám vzniknú v súvislosti s teroristickými činmi alebo vojnovými udalosťami.

V rámci asistenčných služieb je vám k dispozícii 24 hodinová asistenčná služba v slovenskom jazyku.

Asistenčná služba Vám pomôže zabezpečiť ošetrenie lekára, zaistí zaslanie nevyhnutných liekov, poskytne poradenstvo ohľadom zdravotníckeho zariadenia a potrebných vyšetrení, sprostredkuje finančnú pomoc, poskytne služby tlmočníka a priebežne informuje príbuzných a rodinu o zdravotnom stave pacienta.

Ďalšie možnosti pripoistenia:

Úrazové poistenie

Zodpovednosť za škodu,

Batožina – nadštandard, Storno poplatky, Pátranie a záchrana

Batožina a veci osobnej potreby,

Meškanie letu

Opustená domácnosť

Asistencia k vozidlu/technickej pomoci v zahraničí

Privolanie opatrovníka

“Ak už sa vám v zahraničí stala nejaká nepríjemnosť, obráťte sa na asistenčnú službu. Telefónne číslo asistenčnej služby preto majte vždy k dispozícii. Pracovníci asistenčnej služby vám v slovenčine odporučia, do ktorej nemocnice ísť a pomôžu s vyšetrením alebo prípadnou hospitalizáciou. Rovnako si so sebou do zahraničia nezabudnite zobrať poistku, ktorá slúži ako doklad pre platné cestovné poistenie. Presne preto, aby ste mali istotu aj keby ste náhodou nemali telefónne číslo alebo ho stratili, riešiť poistenie so zodpovednou osobou, ktorá bude mať Vaše poistenie pod kontrolou a keby sa čokoľvek stalo vám vie zaslať potrebné číslo či scan zmluvy. Môže sa stať že Vám dajú zaplatiť malý poplatok ale ten stačí vyfakturovať poisťovni po príchode domov. Treba však mať pri sebe zmluvu poistenia, s ktorou vám vie pomôcť váš sprostredkovateľ. Odporúčam si preštudovať všetky ponuky poisťovní, ale najlepšie je poradiť sa s odborníkom, ” radí Martina Steiner z TOWER FINANCE.