Standing ovation na premiére opery Čert a Káča

Opera Slovenského národného divadla uviedla počas víkendu premiéru opery Čert a Káča. V mimoriadne emotívnom ovzduší zaznela na úvod predstavení v podaní operného zboru SND Ukrajinská hymna na znak podpory a solidarity s trpiacim ukrajinským národom.

Opera Antonína Dvořáka sa vracia na našu prvú opernú scénu po vyše štyridsiatich rokoch. V koncepcii mladej režisérky Zuzany Fischer je plná dynamiky, vzruchu, pohybu i morálneho posolstva. „Opera prináša v hudbe veľa farieb, na javisku veľa akcie a mnoho krásy,“ stručne charakterizuje svoju opernú inscenáciu Zuzana Fischer.

Pútavú opernú inscenáciu rodinného typu si po premiérach môžete pozrieť v utorok 1. marca 2022. V rámci školských prázdnin ponúka SND na toto predstavenie 50% zľavu pre deti a študentov.

Antonín Dvořák, ktorého poznáme predovšetkým ako výnimočného symfonika, túžil prezentovať svoju tvorbu aj na divadelnej scéne. Dve najznámejšie opery Čert a Káča a Rusalka skomponoval po návrate z Ameriky. Ako mimoriadne uznávaný a oceňovaný autor veľkých symfonických opusov vrátane deviatej symfónie „Novosvetskej“, sa s entuziazmom pustil do spracovania rozprávkových námetov.

Príbeh o Čertovi a Káči vychádza z ľudovej rozprávky Boženy Němcovej. Je o drzom, nebojácnom, roztomilo rozbláznenom dievčati, ktoré túži, aby ju niekto poriadne v tanci povykrúcal, a napokon, aby sa dobre vydala… Kvôli tomu by šla i do pekla! Stane sa. Toto peklo však nie je dantovsky démonickým a čerti nevyvolávajú hrôzu, práve naopak. Opera bola po prvý raz uvedená v Národnom divadle v Prahe v roku 1899.

Je to jediný optimistický námet, ktorý Dvořák v opere zhudobnil. Nebol by to však skladateľ jeho kvalít, keby zhudobnil len jednoducho priamočiary dej. Z tohto poznania vychádza aj režisérka Zuzana Fischer: jednu dejovú líniu tvorí Káča, ktorá sa dostane s čertom aj do pekla, ak ju bude chcieť, lebo jej najväčšou chybu je, že nemá majetok; druhú líniu by sme mohli pripísať Kňažnej a Jirkovi, ktorý reprezentuje prostý ľud a na záver, pod šľachetnou podmienkou, zachráni pred peklom Kňažnu a tým aj dedinčanov... práve na túto líniu s morálnym a etickým odkazom kladie režisérka Zuzana Fischer väčší dôraz. „Každá rozprávka je veľká metafora, snažíme sa aj v tejto téme nájsť symboly a prienik s realitu,“ objasnila na tlačovej besede.

Opera má tri dejstvá, z ktorých každé sa odohráva v inom prostredí – v krčme, v pekle a na zámku. Hudba je svieža, má švih a mnoho farieb. „Je to skvele napísaná partitúra, ktorá priam provokuje k šťavnatému hraniu. Dvořák bol majstrom inštrumentácie a jeho dielo je veľmi invenčné,“ uviedol na tlačovke dirigent Branko Ladič. Hudba vychádza z ľudovosti, vykresľuje prostredie, charakterizuje postavy, na dedinskej zábave ponúka valčík, polku, v pekle strhujúci tanec čertov a vo „vznešenom“ prostredí polonézu, ktorá sa na koncertných pódiách uvádza aj ako samostatná skladba.

Opernú inscenáciu Čert a Káča pripravil v SND mladý tvorivý tím. Hudobne naštudoval Martin Leginus, premiéry dirigoval Branko Ladič. Režisérka Zuzana Fischer prizvala k spolupráci Davida Janošeka, autora scény a kostýmov. Autormi svetelného dizajnu sú Jan Tranta a Daniel Tesař. Divákov upútajú výkony parkúristov, tanečníkov a akrobatov v choreografií Zuzany Lisoňovej a Terezy Kmotorkovej.

Hlavé postavy na premiérach v alternáciách stvárnili: Katarína Flórová a Monika Fabianová ako Káče, Jirkom boli Ondrej Šaling a Peter Račko, Kňažnou Jolana Fogašová a Eva Hornyáková, čertom Marbuelom Michal Onufer a Lucifermi Jozef Benci a Peter Mikuláš.

Najbližšie predstavenie Dvořákovej opery Čert a Káča je na programe v SND v utorok 1. marca 2022 s možnosťou 50% zľavy na vstupnom pre deti a študentov.

