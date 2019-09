Stanislav Lobotka prezradil kľúč k úspechu v kvalifikačných zápasoch proti Chorvátsku a Maďarsku

Defenzívny stredopoliar španielskeho futbalového klubu Celta Vigo Stanislav Lobotka mal po piatkovom zápase Primera División na ihrisku FC Sevilla (1:1) dostatok času na to, aby sa stihol premiestniť na nedeľňajší zraz slovenskej reprezentácie v Šamoríne.

Po ceste zo Španielska však zostal bez kopačiek. „Neprišla mi batožina, stále na ňu čakám, no hádam do piatkového zápasu stihne prísť,“ povedal Lobotka v dobrej nálade v úvode rozhovoru pre agentúru SITA.

Kľúčový dvojzápas kvalifikácie

Pred mužstvom trénera Pavla Hapala stojí náročná skúška a možno kľúčový dvojzápas z pohľadu slovenských ambícií postúpiť na budúcoročný európsky šampionát. Už v piatok 6. septembra nastúpi pred vypredaným hľadiskom v Trnave proti vicemajstrom sveta Chorvátom, neskôr v pondelok sa predstaví v maďarskej Budapešti proti tamojšiemu národnému tímu.

Chorváti sú po vlaňajšej účasti vo finále majstrovstiev sveta hlavný favorit „slovenskej“ E-skupiny. Pre Lobotku nebolo minuloročné počínanie tohto tímu na šampionáte v Rusku až také veľké prekvapenie. „Keď som videl, ako hrali, až tak veľmi som sa nečudoval. Nehovorilo sa o nich príliš, ale mali veľkú kvalitu. Na každom poste majú hráča, ktorý pôsobí v top klube,“ podotkol 24-ročný rodák z Trenčína.

Zbrane slovenského tímu

Napriek veľkej ofenzívnej sile Chorvátov si Lobotka myslí, že slovenské mužstvo má zbrane na to, aby eliminovalo mužstvo Zlatka Daliča. Kľúčom k úspechu by mohla neúnavná celozápasová aktivita Hapalovho tímu.

„Platiť by na nich mohlo to, čo na každého, kto nerád bráni. Keď budeme silní a hrať s loptou, oni budú musieť brániť. Chorváti tak budú musieť naháňať nás a nie my ich. Je totiž veľký rozdiel v tom, či Modrič naháňa vás alebo vy jeho. Keď budeme držať loptu, Chorváti možno budú znechutení. Rakitič teraz v Barcelone nehráva, možno z toho bude frustrovaný. Je to naša šanca, ako si vytvoriť príležitosti a streliť gól,“ skonštatoval niekdajší hráč dánskeho Nordsjaellandu či B-mužstva holandského Ajaxu Amsterdam.

Lobotka v doterajšom priebehu španielskej ligy 2019/2020 nastúpil vo všetkých troch zápasoch. Galícijský účastník súťaže doteraz nazbieral štyri body rovnako ako šampión FC Barcelona a ďalšie štyri tímy. V úvodnom kole prehral doma s Realom Madrid (1:3), následne doma vyhral nad Valenciou (1:0) a v piatok remizoval v Seville.

„Nie je to zlé, ale na to, akých sme mali súperov, myslím si, že môžeme byť spokojní. Minulý rok sme mali po troch kolách až sedem bodov, ale vtedy sme hrali s inými mužstvami,“ poznamenal pre agentúru SITA Stanislav Lobotka.