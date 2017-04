Stanislav Šesták po sezóne zrejme ukončí kariéru

POPRAD 15. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalista Stanislav Šesták si v domovine obliekal medzi elitou dresy Prešova, Slovana Bratislava i Žiliny.

Počas desaťročného účinkovania v zahraničných kluboch odohral tri sezóny v nemeckej bundeslige, päť ročníkov pôsobil v najvyššej tureckej súťaži. Za slovenskú reprezentáciu nastúpil 66-krát, strelil 13 gólov, zahral si na svetovom šampionáte 2010 v JAR i na majstrovstvách Európy 2016 vo Francúzsku.

Rozhodol sa v januári

Po vlaňajšom návrate na Slovensko si 34-ročný Šesták (nar. 16. decembra 1982) dal polročnú pauzu od futbalu, v jarnej časti tejto sezóny je výraznou posilou druholigového FK Poprad.

Ofenzívny univerzál, ktorý môže hrať v útoku, na kraji stredovej formácie, aj ako “podhrotový”, pomaly, ale isto uzatvára svoju aktívnu hráčsku kapitolu. Hoci stále na ihrisku pôsobí v dobrej kondícii i forme, neláka ho posun do Fortuna ligy a stavanie si nových cieľov.

“V januári som sa rozhodol, že s futbalom definitívne skončím. Iba na základe osoby nášho prezidenta klubu (Roman Dvorčák, pozn.) som prišiel pomôcť do Popradu. Koniec v reprezentácii a so zahraničným futbalom bolo pre mňa to najlepšie rozhodnutie. Teší ma, že som blízko rodiny a priateľov. Semifinále pohára bol na 99 percent môj posledný počin na scéne profesionálneho futbalu a zavŕšenie kariéry. Dokončím túto sezónu v Poprade a po nej uvidíme, či ešte budem pokračovať,” cituje portál profutbal.sk slová Stanislava Šestáka.

Provokácie v Slovnaft Cupe

Rodák z Demjaty pomohol popradskému tímu vo štvrťfinále pohárovej súťaže s názvom Slovnaft Cup vyradiť favorizovanú Dunajskú Stredu, keď v DAC Aréne strelil jediný gól stretnutia. Skóroval aj 5. apríla v prvom semifinále doma proti Skalici (tiež výsledok 1:0). Napokon sa však Podtatranci nedostali až do prvomájového finále proti ŠK Slovan Bratislava – v stredajšej odvete totiž prehrali na trávniku tiež druholigovej Skalice 0:2.

“Pripravovali sme sa na to ako na najdôležitejší duel sezóny, ale pekná vizitka je už fakt, že sme to v pohári dotiahli takto ďaleko. Celý semifinálový dvojzápas bol od začiatku len o provokáciách. Futbal dobrý, prišlo množstvo ľudí, no mrzí ma atmosféra mimo trávnika. Stretnutie v Skalici bolo pre mňa z pohľadu správania sa žumpou slovenského futbalu. Také niečo som nevidel na poslednej dedine. Zápasy ako tento strašne uberajú síl a chuti do futbalu, mne už to veru za to nestojí,” vyjadril sa bývalý slovenský reprezentant, ktorý po skalickej odvete len ťažko hľadal pozitívne slová.

Najlepšie roky vo VfL Bochum

Najväčšiu dieru do sveta na klubovej úrovni urobil Šesták vo svojich najlepších rokoch vo VfL Bochum, kde odohral tri ročníky v I. bundeslige a jeden v druhej najvyššej nemeckej súťaži. V sezóne 2007/2008 bol tretí najlepší strelec ligy. Aj jeho zasiahol utorňajší útok na autobus Borussie Dortmund, ktorý sa stal len približne 25 kilometrov od miesta, kde prežil kus svojho života.

“Bolo to ozaj blízko pri mne, respektíve pri meste, kde som žil. Je smutné, že útoky prenikajú aj do futbalu. Snažia sa ľudí a spoločnosť nastrašiť, ale aj preto som šťastný za odozvu fanúšikov Dortmundu, ktorí prejavili spolupatričnosť a pozvali súperových priaznivcov z AS Monako k sebe domov. Bolo to krásne gesto, ukázali svoju tvár. Ukontrolovať a zabrániť týmto útokom je prakticky nemožné. Uvidíme, ako sa to bude ďalej v spoločnosti vyvíjať,” dodal Stanislav Šesták.