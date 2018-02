Stanislava bodla svojho druha do srdca, súd jej vymeral deväťročný trest

BANSKÁ BYSTRICA 23. februára (WebNoviny.sk) – Trest deväť rokov väzenia za vraždu 53-ročného druha Júliusa uložil v piatok senát Okresného súdu v Banskej Bystrici 45-ročnej Stanislave Ž. z Drážoviec.

Žena priznala, že po konflikte usmrtila kuchynským nožom 53-ročného muža, s ktorým ako druh a družka žili v Dudinciach dvanásť rokov. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor i obžalovaná sa vyjadria v zákonnej lehote.

Zasiahla srdce

Stanislava bola vydatá, ale s dvoma deťmi odišla k Júliusovi v roku 2005. Keď pod vplyvom alkoholu začal k nej byť agresívny, odišla od neho. Po krátkom čase ju prehovoril, aby sa vrátila. Situácia sa však nezlepšila. V deň tragédie prišiel domov opitý, družke nadával a nožom ju zasiahol do ramena.

Po tom, ako Július odišiel do spálne, prišla za ním Stanislava a kuchynským nožom ho raz bodla do ľavej strany hrudníka a zasiahla srdce. Júliusa potom oživovala, ale privolaní záchranári už konštatovali jeho smrť. V čase útoku bola Stanislava v stave ľahkej opitosti a podľa znalcov sa následkom dlhodobej frustrácie a aj pôsobením alkoholu dostala do nezvládnutého afektu, v ktorom na druha zaútočila.

Dostala miernejší trest

Privolaným záchranárom povedala, že partner sa v záhrade nešťastne napichol na konár. Súdna pitva preukázala zásah inej osoby. Stanislava sa neskôr k útoku nožom priznala.

Július, Stanislava a jej dvanásťročný syn sa o rodičovský dom v Dudinciach delili s Júliusovým bratom. Ten tiež priznal, že Július bol agresívny a napadol aj jeho. Brat si myslí, že za všetko môže alkohol a Stanislava sa podľa neho iba bránila.

Stanislava dostala miernejší trest vzhľadom na priznanie a doterajší bezúhonný život.