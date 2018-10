Stanley Cup by mohol nad hlavu zdvihnúť aj Slovák, simulácia prognózuje triumf Toronta Maple Leafs

BRATISLAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) – Spoločnosť EA Sports zastrešujúca počítačové hry so športovou tématikou urobila pred štartom zámorskej hokejovej NHL tradičnú simuláciu nadchádzajúcej sezóny. Podľa nej získa Stanleyho pohár Toronto Maple Leafs, vo finále play-off zdolá San Jose Sharks 4:3 na zápasy.

Trofej nad hlavu by tak teoreticky mohol zdvihnúť nad hlavu aj slovenský obranca Martin Marinčin, ktorý je v kádri prvého tímu „javorových listov“.

Počítačová simulácia určila aj víťazov jednotlivých individuálnych ocenení. Najúspešnejším hráčom zámorskej profiligy by sa stal mladý Kanaďan Connor McDavid z Edmontonu Oilers, ktorému by do zbierky pribudli hneď tri trofeje (Ted Lindsay Award, Art Ross Trophy a Hart Memorial Trophy).

Tabuľku strelcov podľa EA Sports ovládne Fín Patrik Laine z Winnipegu Jets, honor najlepšieho nováčika sa ujde Švédovi Rasmusovi Dahlinovi v drese Buffala Sabres, medzi obrancami bude kraľovať nová akvizícia San Jose Sharks Švéd Erik Karlsson a najlepším brankárom sa stane Rus Sergej Bobrovskij z Columbusu Blue Jackets.