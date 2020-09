Stanleyho pohár príde na Slovensko, do finále NHL postúpila aj Černákova Tampa (video)

Najdlhšia sezóna Národnej hokejovej ligy už pozná oboch finalistov bojov o Stanleyho pohár. Súperom tímu Dallas Stars v boji o posvätný hokejový grál bude Tampa Bay Lightning. V šiestom zápase finále Východnej konferencie si Tampa Bay poradila s New York Islanders 2:1 po predĺžení.

Postupovú hádanku rozlúštil Anthony Cirelli, ktorý v 14. min predĺženia premenil na víťazný gól skvelú prihrávku Barclaya Goodrowa. Puk sa po Cirelliho strele odrazil od pravej žŕdky do korčule brankára Semiona Varlamova a odtiaľ za bránkovú čiaru. Finálová séria Dallas – Tampa Bay sa v Edmontone začne v sobotu 19. septembra.

Bujará radosť, ale aj úľava

Hokejisti z Floridy si po tretí raz zahrajú vo finále najprestížnejšej klubovej súťaže na svete. Dosiaľ jediný Stanley Cup získali hráči Tampy Bay v roku 2004 po finálovom triumfe nad hokejistami Calgary 4:3 na zápasy.

„Hrajú v nás obrovské emócie. Pre toto sme pracovali počas celého roka. Neustále sme si opakovali, že si chceme zahrať o Stanleyho pohár. Teraz sme tu a ideme si splniť sen každého začínajúceho hokejistu,“ uviedol 23-ročný center štvrtého útoku Tampy Anthony Cirelli, ktorý strelil najdôležitejší gól svojej kariéry.

„Bujará radosť, ale aj úľava. To teraz cítim vo svojom vnútri. Ja však nie som podstatný. Je to o hráčoch, ktorí do toho vložili snahu, odhodlanie aj vytrvalosť. Zaslúžia si to za odvedenú robotu,“ skonštatoval tréner Jon Cooper.

Černák už v play-off so štyrmi asistenciami

Zásluhu na postupe Tampy Bay do finále po piatich rokoch má aj slovenský obranca Erik Černák.

V zápase číslo 6 proti NY Islanders odohral 20:13 min a mal prsty vo vyrovnávajúcom góle na 1:1. V 7. min Černák napálil puk smerom na súperovho brankára Varlamova. Ten ho iba vyrazil pred seba a najproduktívnejší obranca Lightning Victor Hedman svojím deviatym gólom v play-off vyrovnal na 1:1.

Islanders predtým viedli od 5. min zásluhou Devona Toewsa. Černák okrem asistencie pridal aj štyri strely na bránku, tri bodyčeky a dva bloky. Celkovo v 19 zápasoch play-off nazbieral defenzívne ladený Slovák štyri gólové asistencie.

Hedman pohár zdvihol nad hlavu

Keď sa hráči Tampy Bay po podaní rúk so súpermi zhromaždili pri Pohári Princa Waleského za triumf vo Východnej konferencii, nebáli sa ho dotknúť, hoci tým porušili nepísaný zákon šampiónov. Victor Hedman dokonca bez rozpakov pohár zdvihol nad hlavu.

„Naposledy to nefungovalo, tak sme sa ho teraz dotkli. Nie sme poverčiví, ale keď sme sa pohára pred piatimi rokmi nedotkli, vo finále sme neuspeli. Teraz chceme po prvom pohári získať aj ten druhý. To je koniec celého príbehu,“ podotkol Hedman.

Takmer dvojmetrový a vyše stokilový asistent momentálne nehrajúceho kapitána „bleskov“ Stevena Stamkosa si pamätá prehru s Chicagom 2:4 na zápasy vo finále spred piatich rokoch. Druhý pokus na zisk Stanley Cupu už nechce zahodiť.

„Sme vo finále a je v nás ešte veľa energie. Pred play-off sme štyri mesiace pauzovali, ale teraz sme správne nabudení a pripravení. Nie je čas premýšľať o pocitoch. Treba vyprázdniť nádrž až do dna a ísť si po pohár,“ doplnil Hedman. „Boli sme blízko, ale na vrchol hory sa nepozrieme. Gratulujem súperovi, ktorý bol o niečo lepší ako my. Cítim sklamanie, ale aj hrdosť na túto partiu hráčov,“ zhodnotil tréner NY Islanders Barry Trotz.