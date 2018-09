Stanovská s Bátikom obsadili na MS vo vodnom slalome piate miesto, titul ide do Poľska

RIO DE JANEIRO 28. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenská dvojica Soňa Stanovská a Ján Bátik obsadila piate miesto v piatkovom finále kategórie C2 mix na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v brazílskom Riu de Janeiro.

Maličké zaváhanie

Titul si vybojovali Poliaci Marcin Pochwala a Aleksandra Stachová. Striebro putuje do Francúzska zásluhou dvojice Yves Prigent, Margaux Henryová. Bronzovú medailu získali Česi Veronika Vojtová a Ján Mašek.

Slovenskí reprezentanti vo svojej premiére v novej disciplíne na majstrovstvách sveta skončili finálovú jazdu s dvoma trestnými sekundami za chybu na bránke číslo 12. „Jazda bola super. Bolo tam maličké zaváhanie, jeden ´ťuk´, ale do výsledku sa nepočítal, keďže tam bola rezerva. Sami sme boli prekvapení, keď sme došli do cieľa, aký tam bol odstup. Jazda bola solídna a plynulá. Počkáme si na vyjadrenie ICF, či táto disciplína bude ďalej pokračovať. Ak áno, sadneme si na to a zvážime plusy a mínusy,“ povedal 32-ročný Ján Bátik.

Budú čakať na rozhodnutie

Jeho o 14 rokov mladšia partnerka z lode Stanovská uviedla: „V prvej jazde sme mali obrovskú stratu. Chceli sme to vylepšiť v tej druhej, ale stále to nebolo dokonalé. Tá bránka s chybou bola veľmi ťažká, bolo treba tam urobiť väčší nájazd, aj voda sa tam menila. Cédvojka ma veľmi baví, je to aj odreagovanie sa od ostatných individuálnych disciplín. Sme tam dvaja, je to väčšia ´sranda´. Sama neviem, ako sa to vyvinie do budúcnosti.“

O 19.48 h SELČ je naplánované semifinále mužov v kategórii C1, po nich sa predstavia ženy v semifinále kategórie K1.