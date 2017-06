Staňte sa šéfkuchárom za deň: Tipy a triky, ako pripraviť steak, tarhoňu alebo pstruha

reklama:

Varenie môže byť pre niekoho zábava, pre iného veda. Pravdou však je, že v jednoduchosti je krása, a nič nie je také náročné, ako sa na prvý pohľad zdá. Stačí len vedieť, ako na to, a pripravíte si dokonalý kurací steak na grile, či filety zo pstruha na masle, za ktoré by sa nehanbili ani v dobrej reštaurácii.

Ak chcete, aby bolo pre vás varenie relaxom a chcete ho zvládnuť bez stresu, je dobré poznať niektoré osvedčené tipy a triky. Naučte sa pracovať s dobrými a kvalitnými surovinami a jedlu, ktoré pripravíte, nikto neodolá.

Nemusíte byť ani nejaký ostrieľaný kuchynský mág, stačí, ak máte nejaké základy, aby bolo na čom stavať. Tieto rady vám pri varení pomôžu a budete mať na čom stavať. Pozrite sa, ako jednoducho pripravíte skvelý steak či lahodného pstruha.

Ako pripraviť steak

Praví mäsožravci by kvôli výbornému hovädziemu steaku položili aj život. Ak neviete, ako správne pripraviť hovädzí steak, naučíme vás to. Celé sa to začína už pri výbere mäsa – kvalitný steak spoznáte podľa “mramorovania”, teda množstva tukových blán, ktorými je mäso popretkávané. Čím je stupeň mramorovania vyšší, tým bude mäsko chutnejšie.

Obľúbený a cenovo dostupný je rump steak, ktorý je zo stehna. Ak siahnete po flank steaku, budete si pochutnávať na mäsku z oblasti pupka, ktoré nie je také kvalitné, no stále veľmi chutné. Prirodzene, najlepší steak bude zo sviečkovice.

Na príprave hovädzieho steaku nie je žiadna veda – ideálna hrúbka steaku je 2,5 až 3 cm a pripravovať by ste ho mali ideálne na grilovacej panvici. Dôležité je, aký stupeň prepečenia chcete dosiahnuť:

rare (mierne opečený) – vonkajšia časť je opečená, stred je surový, pripravuje sa minútu z každej strany

(mierne opečený) – vonkajšia časť je opečená, stred je surový, pripravuje sa minútu z každej strany medium rare (stredne opečený) – ide o najobľúbenejší spôsob prípravy, pečie sa 3 minúty z každej strany

(stredne opečený) – ide o najobľúbenejší spôsob prípravy, pečie sa 3 minúty z každej strany medium (mierne prepečený) – stred je mierne ružový, ale inak je mäso prepečené, opeká sa 4 minúty z každej strany

(mierne prepečený) – stred je mierne ružový, ale inak je mäso prepečené, opeká sa 4 minúty z každej strany well done (prepečený) – milovníci steakov by toto nikdy nedali do úst, pretože mäso je už úplne bez šťavy, ale proti gustu, žiaden dišputát, takýto stupeň dosiahnete pri pečení 4,5 až 5 minút z každej strany

Možno hovädzina nie je pre vás to pravé, a tak si chcete pripraviť kurací steak na grile, či steak z tuniaka na panvici. Pri kuracom steaku nie je o čom filozofovať, kuracina sa musí prepiecť a nie je vhodné podávať ju s nedopečeným stredom. Preto by ste kurací steak mali opekať z každej strany približne 5 minút.

Tuniakový steak je však o niečom inom, pri ňom je vhodné, aby nebol vysušený a aby bol stred jemne ružový. Preto by doba pečenia nemala by viac ako 4 minúty z každej strany.

Ako pripraviť tarhoňu

Tarhoňu buď milujete, alebo nenávidíte. Mnohým z nás sa spája s nie práve najchutnejšími školskými obedmi. Ak chcete vedieť, ako správne pripraviť dobrú tarhoňu, prinášame vám recept. Je to podobné, ako príprava slovenskej ryže.

Tu je postup, ako pripraviť tarhoňu:

na rozohriatom oleji tarhoňu opečiete dohneda a následne zalejete vodou a osolíte

a následne zalejete vodou a osolíte dôležité je zachovať dobrý pomer – na jeden diel cestovín dajte 1,5 diela vody

tarhoňu prikryte a varte 10-15 minút bez miešania

potom vypnite, ale nechajte stále na sporáku zakryté postáť asi 20 minút

Ako pripraviť pstruha

Milovníci rýb si určite radi vychutnajú dobre pripraveného pstruha – či už na grile, v alobale alebo v rúre. Túto chutnú rybku si tiež môžete pripraviť ako filety na masle. Pozrite sa, ako najlepšie pripraviť pstruha na panvici.

Pstruha je pred prípravou potrebné umyť, očistiť a osušiť. Následne je dobré potrieť ho z oboch strán trochou olivového oleja, ochutiť soľou a korením. Potom do vnútra pstruha môžete vložiť kúsky citróna, prípadne nejaké bylinky podľa chuti a piecť na panvici z každej strany. K tomu stačí nejaký ľahký zeleninový šalát, plátok citróna, prípadne jogurtový dresing a zdravé jedlo je na svete.

Veríme, že vás tieto rady inšpirovali k vareniu a naučili vás niečo nové. Veď na varení nie je nič ťažké, stačí sa naladiť na tú správnu vlnu a nebáť sa. Prvý výtvor sa vám nemusí podariť na sto percent, ale s každým ďalším jedlom budete bližšie k dokonalosti.