Stará Ľubovňa ruší všetky svoje podujatia, dôvodom je zhoršujúca sa pandemická situácia

Mesto Stará Ľubovňa ruší od piatka 24. septembra až do odvolania všetky svoje pripravované kultúrne a spoločenské podujatia. Dôvodom je zhoršujúca sa pandemická situácia v regióne. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Miestne Kino Tatra bude od pondelka 27. septembra fungovať v režime OTP, otvorené bude teda len pre očkovaných, testovaných a ľudí po prekonaní ochorenia COVID-19.

Okres Stará Ľubovňa prejde od pondelka z červenej do bordovej farby, teda do druhého stupňa ohrozenia. Sprísnia sa aj opatrenia, v interiéri je povinný respirátor a v exteriéri rúško s výnimkami a pri vzdialenosti do dvoch metrov.