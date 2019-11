Stará Ľubovňa získala dotáciu z ministerstva, zefektívni dopravu v priemyselnej zóne

Mesto Stará Ľubovňa získalo dotáciu od Ministerstva hospodárstva SR vo výške takmer 1,1 milióna eur na vybudovanie dopravného prepojenia, ktoré má zlepšiť dostupnosť priemyselnej zóny na Továrenskej ulici. Pre agentúru SITA to potvrdil primátor mesta Ľuboš Tomko. Takýmto spôsobom chce samospráva okrem iného vytvoriť lepšie podmienky pre investorov, ktorí tam v najbližších mesiacoch plánujú niekoľkomiliónové investície do rozšírenia výroby.

Chystá sa významná investícia

„V meste sa chystá významná investícia, výstavba novej priemyselnej haly firmy Leitech, taktiež firma Panasonic, ktorá sídli v priemyselnom areáli na Továrenskej ulici, plánuje v najbližších rokoch výrazne investovať do modernizácie výroby a budovy,“ povedal ďalej primátor.

Mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb na ministerstvo v polovici júla. Zámerom projektu je vybudovať prepojenie účelovej komunikácie na Továrenskej ulici s cestou prvej triedy I/77, ktoré by výrazným spôsobom pomohlo vyriešiť aj nevyhovujúcu dopravnú situáciu na križovatke ulíc Továrenská a Popradská v smere na autobusovú a železničnú stanicu, aj samotnú priemyselnú časť.

Ide o vybudovanie jednoúrovňovej komunikácie zahŕňajúcej dve stykové križovatky i železničné priecestie v sume takmer 1,5 milióna eur. Primátor nateraz počíta so spolufinancovaním mesta vo výške od 200-tisíc do 400-tisíc eur.

Podľa Tomka by mal byť celý projekt hotový do konca roka 2020. „Momentálne sa realizuje proces obstarania projektovej dokumentácie. Bude to mimoriadne náročné na časovú realizáciu, ale pevne verím, že nebudú výraznejšie problémy a všetko sa stihne,“ skonštatoval.

Odbremenia frekventovanú križovatku

Celá stavba by podľa jeho slov mohla nielen sprístupniť priemyselnú oblasť na Továrenskej ulici, ale zároveň odbremeniť veľmi frekventovanú križovatku na ceste prvej triedy pri autobusovej stanici.

„Časť dopravy sa tam odkloní. Pomôže to mestu aj regiónu,“ poznamenal primátor. V budúcnosti by sa podľa jeho slov mohla cesta napojiť v rámci pokračovania cez rieku Poprad na kruhový objazd pri nákupnom centre Kaufland a sídlisko Západ.

Budovaním infraštruktúry chce samospráva prispieť nielen k zlepšeniu a zatraktívneniu podmienok pre súčasných i potenciálnych investorov, ale aj zefektívneniu dopravy obyvateľov mesta i tých, ktorí do Starej Ľubovne za prácou dochádzajú z okolitých obcí.