Starbucks sa rozhodol pre zásadnú zmenu, prestane predávať tlačené vydania novín

Celosvetová sieť štýlových kaviarní Starbucks v piatok oznámila zmenu obchodnej stratége, ktorej súčasťou je ukončenie predaja tlačených vydaní novín vo všetkých svojich prevádzkach.

Starbucks začal v roku 2000 predávať najskôr len kultový liberálny denník The New York Times vo svojich prevádzkach v USA, v roku 2010 k nemu pridal aj ďalšie denníky. The New York Times už v piatok oznámili, že sú rozhodnutím Starbucksu sklamané.

Agentúra The Associated Press (AP) pripomína, že nejde o prvý prípad, keď kaviarne Starbucks prestali predávať médium, ktoré začalo vychádzať z módy – v roku 2015 prestali predávať kompaktné disky.