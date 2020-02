Starí aj noví zákazníci BILLA BONUS hrajú o autá za 3 kliky

BILLA pripravila pre svoje zákazníčky a zákazníkov výnimočnú možnosť získať v súťaži 10 nových áut VW T-Roc s automatickou prevodovkou. Postačí ak do 29.2.2020 súčasný i nový člen klubu BILLA BONUS zaklikne 3 súhlasy na stránke www.3kliky.sk. Automaticky bude zaradený do súťaže o 10 nových automobilov. Súčasne však každý člen BILLA BONUS klubu získava oveľa viac, pretože môže čerpať z bohatej ponuky výhod, ktoré sú pripravené pre všetkých členov.

BILLA BONUS je vernostný program spoločnosti BILLA, ktorý prináša mnoho výhod. „Všetci verní zákazníci získavajú vďaka BILLA BONUS karte zľavy každý mesiac na množstvo výrobkov, 25 %-nú zľavu na vybraný sortiment výrobkov a zľavy u externých partnerov v sieti kín CINEMAX a Tescoma. Najobľúbenejšou výhodou je 10 %-ná narodeninová zľava na celý nákup. Najvernejší zákazníci, ktorí majú udelený súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania adresnej zásielky poštou, môžu získať 10 %-nú zľavu na jeden nákup alebo produktové kupóny so zľavou na vybrané produkty. Členstvo v klube BILLA BONUS a vydanie karty je bezplatné,“ hovorí o aktuálnych výhodách marketingová riaditeľka Denisa Pernicová. Už onedlho sa však okruh výhod ešte rozšíri.

Do aktuálnej súťaže o 10 osobných automobilov VW T-Roc Style 1.5 TSI 110KW a automatickou prevodovkou v hodnote 27 790 EUR sa možno zapojiť až do 29.2.2020. Stačí trikrát odkliknúť súhlas so spracovaním osobných údajov. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení spotrebiteľskej súťaže a po spracovaní všetkých žiadostí o BILLA Bonus kartu 23.3.2020. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže a rovnako aj bližšie informácie o súťaži „Vyhraj auto za 3 kliky!“ sú zverejnené na webových stránkach www.billa.sk/sutaz alebo samostatnej stránke www.3Kliky.sk počas celej doby trvania súťaže.

Stať sa členom BILLA Bonusu je veľmi jednoduché. Prihlásiť sa možno vyplnením online formulára, ale aj prostredníctvom prihlasovacieho formulára v každej predajni BILLA. Pri vyplnení prihlasovacieho formulára v predajni BILLA je každému novému členovi odovzdaná plastová BILLA Bonus karta aj s tromi prídavnými kartami. Karta je už aktivovaná a je možné ju okamžite začať využívať. Po vyplnení online prihlasovacieho formulára možno využívať papierovú verziu karty, ktorá bude zaslaná na zadanú e-mailovú adresu. Plastová BILLA Bonus karta bude zaslaná najneskôr do 8 týždňov poštou na adresu uvedenú v prihláške. BILLA Bonus kartu je možné zaevidovať aj vo forme elektronickej karty prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo si ju jednoducho odfotiť do mobilného telefónu a predkladať jej elektronickú verziu.

