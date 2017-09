Staronovým majstrom sveta v triatlone je Mola, na záverečných pretekov vyplával Varga ako prvý

ROTTERDAM 16. septembra (WebNoviny.sk) – Staronovým majstrom sveta v triatlone je Španiel Mario Mola. Dvadsaťsedemročný rodák z Palma de Mallorca obsadil na Veľkom finále Svetovej triatlonovej série v holandskom Rotterdame tretie miesto a udržal si celkovú líderskú pozíciu, ktorá mu patrila pred záverečnými deviatymi pretekmi tohto ročníka WTS.

V Rotterdame triumf Luisa

Víťazom v Rotterdame sa stal Francúz Vincent Luis s náskokom 2 sekúnd pred Nórom Kristianom Blummenfeltom a 10 sekúnd pred Molom. Slovenský reprezentant Richard Varga skončil na 19. mieste s odstupom 2:57 min za víťazom. Pretekári v Rotterdame v upršanom počasí.absolvovali tradičnú porciu olympijských objemov 1,5 km plávanie – 40 km na bicykli – 10 km beh.

„Je to úžasný pocit. Neviem ani vyjadriť slovami, čo prežívam. Bol som pred finále v dobrej pozícii, ale nechcel som nič podceniť. Dobre som zaplával a to bol základ pre konečný výsledok vo finále. Teším sa veľmi z obhajoby titulu a nechcem porovnávať oba ročníky. Náročné to bolo vlani aj teraz a finálové preteky boli značne odlišné od tých minuloročných v mexickom Cozumeli, kde bolo veľmi teplo,“ uviedol Mario Mola v prvom interview pre Svetovú triatlonovú úniu.

Varga vyplával ako prvý

Varga tradične vyplával ako prvý, čo sa mu podarilo po tridsiaty tretí raz v 40. pretekoch Svetovej triatlonovej série, ktoré absolvoval.

V cyklistickej časti sa slovenský reprezentant stal súčasťou prvej skupiny, ktorá mala spočiatku 12 a neskôr až vyše 20 členov. Na technickom mestskom okruhu s 23 zákrutami v Rotterdame si pretekári museli dať veľký pozor aj na šmyky, keďže druhú polovicu pretekov sprevádzal dážď.

Varga sa po cyklistickej časti už neudržal medzi najlepšími a klesol na 17. miesto s odstupom 8 sekúnd za vtedajším lídrom Kristianom Blummenfeltom. Po dvoch kolách záverečného behu, čiže 5 km, sa vpredu utvorila silná päťčlenná skupina so Španielmi Mariom Molom a Javierom Gómezom, Nórom Kristianom Blummenfeltom, Francúzom Vincentom Luisom a Britom Jonathanom Brownleem.

Slovenský reprezentant bol vtedy dvadsiaty s odstupom 1:33 min. V posledných dvoch kilometroch neudržal vysoké tempo J. Brownlee a zmieril sa s tým, že do boja o víťazstvo nezasiahne. V záverečnom polkilometri sa Blummenfelt a Luis zbavili aj oboch španielskych súperov a nástupom 200 m pred cieľom sa Francúz Luis tešil z najväčšieho víťazstva v kariére.

Veľké finále Svetovej triatlonovej série (GF WTS)

Rotterdam (Hol.) – sobotňajšie výsledky

muži (1,5 km + 40 km + 10 km):

1. Vincent Luis (Fr.) 1:51:25 h, 2. Kristian Blummenfelt (Nór.) 1:51:27, 3. Mario Mola (Šp.) 1:51:35, 4. Javier Gómez (Šp.) 1:51:40, 5. Jonathan Brownlee (V. Brit.) 1:51:51, 6. Richard Murray (JAR) 1:52:05, … 19. Richard Varga (SR) 1:54:22.

Konečné poradie WTS /po 9 pretekoch/:

1. Mario Mola 4728 bodov, 2. Javier Gómez (obaja Šp.) 4311, 3. Kristian Blummenfelt (Nór.) 4281, 4. Richard Murray (JAR) 4010, 5. Fernando Alarza (Šp.) 3722, 6. Jonathan Brownlee (V. Brit.) 3865.