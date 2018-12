Starosta Janova predstavil plán nového mosta, je inšpirovaný vojenskou námornou loďou

MILÁNO 17. decembra (WebNoviny.sk) – Starosta Janova Marco Bucci v utorok oznámil, že nový most v meste bude projektovať domáci architekt Renzo Piano. Projekt bude inšpirovaný vojenskou námornou loďou a stáť by mal 202 miliónov eur.

Realizovať ho budú tri talianske firmy. Stavba potrvá 12 mesiacov a most by mal byť hotový, hoci ešte neprístupný, do konca roka 2019.

Nový most nahradí ten starý, ktorý sa zrútil 14. augusta, pričom zahynulo 43 ľudí. Bucci už cez víkend prisľúbil, že mesto postaví nový most do Vianoc 2019. S demoláciou začnú podľa jeho slov v najbližších dňoch po konečnom súhlase od prokurátorov, ktorí nešťastie vyšetrujú. Starosta dodal, že demolačné práce by sa mali skončiť do 31. marca.

Za najpravdepodobnejšie príčiny pádu 51-ročného Morandiho mosta sa považujú konštrukčné chyby a zlá údržba. Presnú príčinu určí až vyšetrovanie.