Starosta ruského mesta zbil novinára, vadila mu jeho reakcia počas štátnej hymny

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Starosta Dimitrovgradu, druhého najväčšieho mesta ruskej Uljanovskej oblasti, fyzicky zaútočil na miestneho novinára za to, že sa nepostavil počas štátnej hymny.

Novinár Kjaman Kičemajkin tvrdí, že bol na minulotýždňovej slávnosti na počesť ruských pohraničníkov zaneprázdnený písaním článku do novín a ani si nevšimol, že hrá hymna.

Nazval ho zradcom

Po jej odznení si podľa Kičemajkina vzal slovo starosta mesta Alexej Košajev, novinára označil za zradcu, a počas následnej konfrontácie naňho aj fyzicky zaútočil a dvakrát ho udrel do hlavy.

Starosta popiera, že by na novinára fyzicky zaútočil a pripúšťa len to, že ho nazval zradcom. „Áno, myslím si, že je to zradca, zradca našich ideálov, zradca spomienky na tých, ktorí položili pre našu vlasť svoj život, zradca našej domoviny,“ cituje z Košajevovho vyjadrenia na Facebooku Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).

Viditeľné zranenie hlavy

Fyzický útok starosta popiera aj napriek tomu, že denník Komsomolskaja Pravda zverejnil už minulý týždeň fotografiu novinára po bitke, na ktorej mal viditeľné zranenie hlavy.

„Ako viete, som parašutista. Som vo výbornej fyzickej kondícii. Ak by som udrel toho muža hoci len s polovičnou silou, je nepravdepodobné, že by potom ešte vstal a išiel o tom napísať. Naozaj tu chce niekto spochybňovať fyzickú zdatnosť ruských parašutistov?“ napísal cez víkend Košajev na Facebook.