Starostovia KDH: Štát hodil testovanie na plecia samosprávam

Celoplošné testovanie má pre obce síce len odporúčací charakter, ale tým, že občania sa budú musieť preukazovať negatívnym testom, štát testovanie hodil na samosprávy. Upozorňuje na to KDH, ktoré má spomedzi všetkých strán najviac starostov a primátorov, s tým, že je treba zlepšiť komunikáciu so samosprávami.

„Starostovia sa v súvislosti s celoplošným testovaním opäť brodia zbytočnými problémami, ktorým sa dalo predísť. Stačilo jasnú komunikáciu a viac času na prípravu. Hoci je skríningové testovanie odporúčané, zodpovednosť zaň ponesú samosprávy,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský. Starostom podľa hnutia spôsobujú problémy neskoré a neprehľadné informácie, odvoz a likvidácia nebezpečného biologického materiálu či prehnaná byrokracia.

„Ak chceme v obci testovať, musíme byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, čo si vyžaduje sériu zdĺhavých byrokratických úkonov. Následne musíme uzavrieť zmluvy o likvidácii odpadu či poistení zodpovednosti za škodu, zabezpečiť si prístupy na nahlasovanie dát, zdravotnícky aj pomocný personál, ochranné prostriedky, tlačivá, pripraviť priestory. Naozaj by to nešlo jednoduchšie, alebo aspoň poskytnúť viac času na prípravu?“ hodnotí starosta Sušian Štefan Vaclavik (KDH). „Ľudia sa nás pýtajú, ako to bude s testovaním a my im nedokážeme dať stopercentnú odpoveď,” pripája sa starostka Miklušoviec Mária Čuchtová (KDH).

KDH mrzí, že vláda najskôr týždeň rozhodovala a na základné organizačné procesy ostalo minimum času. „Všetko sa deje na poslednú chvíľu. Uráža ma, že štát chcel testovanie samosprávam prikázať. Mohol nás o to požiadať, aj nám ide o zdravie našich občanov a bez nás by ani novembrové, ani to aktuálne testovanie nezvládol. Teraz znova je to na nás a my urobíme všetko pre to, aby sme to napriek časovej tiesni a rezervám v organizácii zasa zvládli,” uzatvára starosta Ľubice Ján Kapolka (KDH).

Ďalšie celoplošné testovanie, ktoré sa spustilo napriek názorom odborníkov či vládnych partnerov, považuje KDH za politické rozhodnutie. Hnutie podporuje testovanie, ale hybridné v ohniskách nákazy – teda kombináciu plošného regionálneho a cieleného testovania mobilnou formou v miestach prirodzeného združovania kolektívov (napr. domovy sociálnych služieb, firmy, inštitúcie a podobne). Podľa KDH je tiež nevyhnutné, aby prehľadný očkovací plán sprevádzala konkrétna personálna zodpovednosť s cieľom zrýchliť očkovanie.

Pre čo najväčšiu ochranu všetkých občanov KDH podporuje obmedzenie pohybu a sociálnych kontaktov, ale s maximálnym ohľadom na udržanie ekonomiky a finančnou podporou ohrozených odvetví. Aktuálna kritická situácia v zdravotníckych zariadeniach, nedostatok zdravotníkov i hrozba straty živobytia veľkých skupín obyvateľstva je podľa hnutia dôsledkom nielen nedostatočného systémového riadenia a komunikácie súčasnej vlády, ale zároveň dedičstvo zlého vládnutia predošlých vlád Smeru-SD.

Informačný servis