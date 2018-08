Štartuje hádzanárska extraliga mužov, najväčším favoritom tradične Tatran Prešov

BRATISLAVA 28. augusta (WebNoviny.sk) – O tri dni sa začne nový ročník Slovnaft handball extraligy v hádzanej mužov a v tímoch účastníkov prichádza počas letnej prestávky k viacerým zmenám, o ktorých zástupcovia klubov informovali na utorkovej tlačovej konferencii.

Prešov chce uspieť na všetkých frontoch

Prešovčania sa po minulom ročníku rozlúčili s kapitánom Pekárom a Čiernohorcom Abramovičom, ich miesta zaujali Martin Straňovský a Francúz Gatine. „Naše ciele sú najvyššie. V extralige pôjdeme jednoznačne za obhajobou titulu, v Lige majstrov chceme skončiť v základnej skupine do 2. miesta a postúpiť ďalej, v SEHA lige sa prebojovať na turnaj Final Four,“ jasne deklaroval ciele organizačný manažér prešovského Tatrana Milan Lozák, ktorý priznal, že momentálne ich trápia zranenia. Ku Kasalovi (pre podvrtnutý členok bude chýbať približne mesiac), Rábekovi (problémy so slabinami, pauza 1 – 2 týždne) pribudol D. Krok, ktorý má palec v sadre a hrať bude môcť zrejme najskôr koncom septembra.

Topoľčanci pod vedením doterajšieho trénera Pavla Farářa zapracovávajú do systému šiestich dorastencov – odchovancov klubu aj so snahou omladiť kolektív. Topoľčiansku halu by od októbra mali prerábať, všetky domáce duely potom odohrá Agro v Bánovciach nad Bebravou. Posilou vicemajstra je Ukrajinec Petrov (v minulosti pôsobil v Michalovciach a Hlohovci). Miženko odišiel do športového „dôchodku“, Ďurček, Janíček, Ivanicja a Masaryk si už tiež nebudú obliekať topoľčiansky dres.

Topoľčany chcú do semifinále, veľký prievan v Šali

Považania prišli podľa manažéra Ľuboša Cifru o dve výrazné osobnosti – brankára Motlíka a ľaváka Chudobu (vrátil sa do Karvinej). „Dlho sme zháňali náhradu za Chudobu na pravé krídlo, napokon sme sa dohodli s ukrajinským krídelníkom Ivanicjom z Topoľčian. Ostatné príchody sú v rámci dorastu. S týmto kádrom a rozpočtom nie sú naše ciele iné ako play-off, v ktorom by sme chcel prejsť cez úvodné kolo. Aj vo Vyzývacom pohári by radi išli ďalej ako doteraz pri predchádzajúcich troch účastiach,“ prezradil Cifra.

Azda najväčšou obmenou kádra prešiel HKM Šaľa, odišlo 10 hráčov (Fabián, Szapu, Guzy, Vadkerti, Polakovič, Šulc, Nungovitch, T. Mažár, …) a prišlo deväť (Petro, S. Mažár, Tymoščuk, Hricišon, Šátek, …). „Rozlúčili sme sa s vekovo staršími hráčmi, ktorých s výnimkou Samuela Mažára a Andyho Petra nahradili väčšinou mladí. Radi by sme mali aspoň takú návštevnosť ako v uplynulej sezóne a zároveň sa chceme umiestniť do 8. priečky,“ prekvapil opatrnými ambíciami prezident HKM Jozef Klačko zrejme aj pod vplyvom len troch víťazstiev z desiatich duelov v príprave.

Hlohovec pokračuje v omladzovaní kádra

HC Sporta Hlohovec vymenil trénera, za Martina Liptáka prišiel Štefan Kelemen, ktorý má za uplynulé desaťročie k dispozícii najviac omladený káder. Trend omladzovania nastal už v minulom ročníku a teraz sa v ňom pokračuje. V Sporte už nepokračujú Tschur, F. Zaťko (ukončil kariéru), Laho, Takáč (prerušil činnosť), Hirtl. Akvizíciami s bohatými skúsenosťami sú Holdoš a T. Mažár. V klube veria, že už čoskoro budú môcť počítať s uzdraveným Čechom Kývalom. „Prvá štvorka je jasná – Prešov, Topoľčany, Považská Bystrica a Šaľa, našou ambíciou bude uhrať to do 6. miesta,“ poznamenal Tomáš Húska zastupujúci HC Sporta.

V Nových Zámkoch sa vymenilo vedenie, novým prezidentom je Emil Mokryš. Zmenil sa aj názov klubu Mestský hádzanársky klub (MHC). „Odchody štyroch hráčov, troch do Šale a jedného do Turecka, sme vykompenzovali príchodmi skúsených hádzanárov G. Vadkertiho, Masaryka, Tschura a Gyuricsa. Káder máme celkom vyvážený. Minimálnym cieľom je prvá šestka a keď motyka vystrelí, chceme zabojovať o play-off,“ povedal hrajúci manažér MHC Tomáš Straňovský, ktorý sa teší na bratské súboje s mladším súrodencom Martinom (z nemeckého Erlangenu prestúpil do Prešova).

„Po rokoch sa stretneme na palubovke, aj preto som sa rozhodol ešte rok potiahnuť aktívnu kariéru. Teším sa na tú chvíľu, keď Martin s Tatranom zavíta do Nových Zámkov. Dúfam, že si na Slovnaft handball extraligu zvykne a bude sa mu v Prešov dariť.“

Kluby z Modry a Bratislavy stavajú na mladých hráčoch

ŠKP Bratislava pokračuje s nezmenenou trénerskou dvojicou Peter Kostka – Peter Pčola, kondičným trénerom sa stal Rudolf Pátek. Zloženie tímu neprešlo rozsiahlymi zmenami, opustil ho Korbel (Zubří), pribudli z Nemecka sa vracajúci Mikéci a z Hlohovca trebišovský odchovanec R. Demko.

„Mikéci je bývalý reprezentant SR, veľa si od neho sľubujeme. Minulú sezónu pre zranenie pauzoval, potrebuje ešte čas, ale očakávame od neho prínos nielen v hre, ale aj takpovediac do šatne,“ informoval o svojom družstve Kostka a dodal: „Krátkodobý cieľ je umiestnenie v prvej šestke. Z dlhodobého hľadiska je to zakomponovanie mladých chlapcov do A-tímu mužov. Otváranie brán do seniorskej hádzanej je dlhodobá filozofia klubu.“

Slovan Modra povedie naďalej Miroslav Ochaba. Kariéru ukončil brankár Kováč a najciteľnejšou stratou je odchod talentovaného Potiska do nemeckého treťoligového Eisenachu. Káder doplnili dorastenci, hráči z Trebišova a Šramel z Cífera. „V uplynulej sezóne sme si vyskúšali, ako chutí baráž. Úspešne sme ju zvládli, ale teraz by sme si radi zahrali o Ligový pohár,“ vyjadril želanie pred štartom sezóny tajomník modranského klubu Miroslav Hýll.

Nováčik chce do play-off a mať vysokú návštevnosť

Nástrahy baráže okúsili aj hádzanári Strojára Malacky. Vyhnúť sa jej a podávať stabilnejšie výkony sa pokúsia pod vedením Mariána Rummela (jeho asistent bude Pavol Stachovič), ktorý vystriedal na poste kormidelníka Ondreja Sakára. Družstvo vystužil príchod ukrajinskej pravej spojky či krídla Jevgena Rakatyneca.

Nováčikom na extraligovej scéne bude po rokoch MHK Piešťany. Káder víťaza I. ligy zostal pokope, navyše doňho pribudlo skúsené trio Meluš, Laho, Szapu a ešte aj Minarovský. „Našou tajnou túžbou je prvá štvorka v diváckej návštevnosti a myslím si, že máme káder na to, aby sme sa pohybovali okolo prvej šestky,“ tvrdí Jozef Kapša, zástupca piešťanského klubu, ktorý bude hrávať svoje domáce duely v miestnej Diplomat aréne.