Štartuje netradičný ročník Tour de France. Získa Peter Sagan ďalší zelený dres?

Kedysi víťazili v súťaži o zelený dres na Tour de France vyložene šprintéri, teda cyklisti špecializujúci sa na expresné koncovky etáp na rovine. Časy rýchlikov Alessandra Petacchiho či Marka Cavendisha sú už pár rokov minulosť.

Keď sa v roku 2001 stala bodovacia súťaž na TdF po šiesty raz korisťou nemeckého „buldoga“ Erika Zabela, zdalo sa, že ho len tak ľahko nikto neprekoná.

Neúspech by bol prekvapením

Lenže o jedenásť rokov neskôr sa na štart najslávnejších pretekov prvýkrát postavil Peter Sagan a hneď sa aj stal víťazom bodovačky. A odvtedy tento skvelý počin zopakoval ešte šesťkrát.

Nevyhral iba v roku 2017, keď musel pre známe kontroverzné okolnosti a nezavinenom incidente s Cavendishom predčasne opustiť pelotón pretekov.

„Bolo by to prekvapenie, ak by nevyhral aj tento rok. Určite to nebude mať jednoduché, ale verím, že urobí maximum, aby zelený dres opäť získal,“ uviedol niekdajší skvelý šprintér Ján Svorada, víťaz troch etáp na TdF, pre denník Šport.

Van Aert má skvelú fazónu

„Tak dobre skĺbenú rýchlosť a vytrvalosť ako Sagan nemá žiadny z jeho súperov. Pokiaľ bude mať aj rozumnú kondíciu, je určite najväčší favorit,“ podotkol Svorada na webe idnes.cz.

Vo výpočte možných vyzývateľov slovenského „Tourminátora“ z tímu Bora-Hansgrohe najčastejšie zaznievajú mená Sam Bennett (Deceuninck – QuickStep), Caleb Ewan (Lotto Soudal) a Wout van Aert (Jumbo Visma).

Najmä Van Aert má momentálne skvelú fazónu a rovnako ako Sagan nie je klasický šprintér.

Ako trojnásobný majster sveta v cyklokrose má solídne predpoklady na jazdu v zvlnenom teréne a aj potrebnú výbušnosť v koncovkách etáp.

Budú bojovať o žltý dres

Po letnom reštarte cyklistiky vyhral monumentálnu klasiku Miláno – San Remo aj o čosi menšie jednorazové preteky Strade Bianche. A najmä pridal aj víťazstvo v bodovacej súťaži na etapáku Critérium du Dauphiné.

„Mohol by to byť zaujímavý kandidát. Je rýchly, technicky na výške z cyklokrosu a naviac už vyhral etapu na Tour de France,“ myslí si Svorada, ale jedných dychom dodáva aj možnú komplikáciu: „Je otázne, či taktika tímu Jumbo-Visma mu dovolí bojovať o zelený dres. Možno na to nebude mať dostatok priestoru.“

Dvadsaťpäťročný Belgičan nechce zbytočne vyvíjať na seba veľký tlak.

„Bojovať o zelený dres nie je niečo, čo by sa dalo robiť spolu s ďalšími úlohami, s ktorými pôjdem na Tour. Určite chceme bojovať najmä o žltý dres, takže zrejme nebude možné ísť do každého bodovacieho šprintu,“ poznamenal Van Aert.

Náročné tri týždne

Tohtoročná „septembrová“ Tour de France bude vo viacerých ohľadoch špecifická a to platí aj pre šprintérov.

Jej itinerár ponúka až deväť etáp po rovine, ale je medzi nimi aj štrnásta, a tá pre šprintérov rozhodne nebude. Bude mať totiž päť kategorizovaných stúpaní vrátane „výšľapu“ II. kat. na Col du Beál (10,2 km, priemer 5,6%).

Vyslovené roviny s minimom prevýšenia budú iba tri etapy – desiata s cieľom pri pevnosti Saint-Martin-de-Ré, jedenásta do Poitiers a posledná dvadsiata prvá so slávnym dojazdom na parížskych Elyzejských poliach.

„Sagan je možno najväčší favorit na zelený dres. Tour však trvá tri týždne a stať sa môže všeličo. Choroby, zranenia a pády sa nevyhýbajú ani tým najlepším. Keď vám niekto spadne pod bicykel, veľa s tým asi nenarobíte,“ dodal Svorada.