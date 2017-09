Štartuje skupinová fáza Ligy majstrov, šláger sa hrá v Barcelone

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk) – Ôsmimi zápasmi sa v utorok začne hlavná časť futbalovej Ligy majstrov 2017/2018. Najväčšiu pozornosť púta duel D-skupiny medzi FC Barcelona a Juventusom Turín. Oba tímy sa stretli aj v minulosezónnom cykle.

„Stará dáma“ vo štvťfinálovom dvojzápase s Barcelonoudominovala. Doma pod Alpami zvíťazila presvedčivo 3:0 a v odvete na Camp Nou nepustila k slovu obávaný barcelonský útok (0:0). Nakoniec sa prebojovala až do cardiffského finále, v ktorom podľahla Realu Madrid (1:4).

„V utorok hráme o body, ktoré sú dôležité z hľadiska triumfu v skupine. Naším cieľom je postúpiť do osemfinále, a tak chvíle, v ktorých nesmieme zaváhať, nás čakajú až neskôr. Dôležité budú najmä zápasy číslo dva, tri a štyri,“ povedal tréner „Bianconeri“ Massimiliano Allegri podľa webu football-italia.net. V „déčku“ okrem spomenutých favoritov účinkujú aj grécky Olympiakos Pireus a portugalský Sporting Lisabon.

Juventus vstúpil do novej ligovej sezóny vo veľkom štýle. Triumfoval vo všetkých troch zápasoch a súperom nastrieľal dovedna desať gólov. Na LM sa naladil sobotňajšou výhrou nad Chievom Verona (3:0).

„V Barcelone to bude veľmi prestížny duel. Ak to porovnám s ostatnými vzájomnými zápasmi spred piatich mesiacov, vtedy to bolo štvrťfinále, tentoraz sa bude hrať o tri dôležité body v skupine. Bude to ťažký súboj, ale všetkým chceme vyslať signál, že aj v tejto sezóne máme v úmysle prebojovať sa do záverečných fáz LM,“ skonštatoval podľa oficiálneho klubového webu skúsený 36-ročný obranca „Juve“ Andrea Barzagli.

Víťaz Európskej ligy hostí FC Bazilej

„Červení diabli“ z Manchestru si miestenku do tohtosezónnej edície LM vybojovali zásluhou triumfu v Európskej lige. V májovom finále v Štokholme prekonali holandský Ajax Amsterdam (2:0) a po jednoročnej prestávke si zabezpečili účasť medzi európskou klubovou elitou.

V domácej dlhodobej súťaži Premier League obsadili v minulej sezóne až 6. miesto. Mužstvo trénera Josého Mourinha vstúpi do A-skupiny domácim zápasom proti švajčiarskemu tímu FC Bazilej. Päťdesiatštyriročnému Portugalčanovi nebudú k dispozícii suspendovaní stopéri Eric Bailly a Phil Jones. „Príležitosť dostanú Chris Smalling a Victor Lindelöf,“ prezradil Mourinho po sobotňajšom ligovom dueli na ihrisku Stoke City (2:2).

Niekdajší útočník United Michael Owen pred duelom s Bazilejom nahlas vyslovil obavy z defenzívnej formácie Mourinhovho mužstva. „Liga majstrov je súťaž, kde čelíte najlepším tímom. Keď sa však pozriem na zloženie obrany Manchestru United, nemyslím si, že by sme v nej mohli nájsť nejakého obrancu svetovej triedy,“ vyhlásil pre BT Sport 37-ročný odchovanec konkurenčného FC Liverpool.

Iný bývalý anglický zakončovateľ Stan Collymore sa domnieva, že tím z Old Traffordu dokráča v tejto sezóne LM najďalej spomedzi všetkých anglických zástupcov. Na druhej strane, účastníkom Premier League predpovedá maximálne účasť v osemfinále.

„Manchester má v LM dobrú skupinu, tak ako zvyčajne. Som presvedčený, že sa prebojujú ďalej ako všetky ostatné naše mužstvá v súťaži, ale nemyslím si, že sa niektorý z našich klubov dostane do štvrťfinále. Už vôbec nevidím žiadny anglický klub v semifinále alebo vo finále,“ povedal Collymore podľa portálu denníka Daily Star.

Manchester United a FC Bazilej na seba doteraz v LM natrafili štyrikrát. Každé z mužstiev dosiahlo jedno víťazstvo, zvyšné dve stretnutia sa skončili nerozhodne.

FC Chelsea privíta šampióna z „mesta duchov“

Keď FK Karabach získal v auguste 1993 svoj premiérový titul majstra Azerbajdžanu, nikto ho neoslavoval. Desať dní predtým, po piatich rokoch bombardovania vojenskými silami zo susedného Arménska, padol Agdam (domovské mesto klubu, pozn.) do okupácie. Tisíce obyvateľov Agdamu vtedy utiekli do bezpečnej zóny.

Hráči FK Karabach sa po ihneď triumfe v ligovej súťaži ponáhľali do svojich domovov, aby sa postarali o rodiny a blízkych. Konflikt medzi Azerbajdžanom a Arménskom (1988-1994) o kontrolu nad Náhorným Karabachom si vyžiadal približne 35-tisíc obetí a takmer milión ľudí muselo zmeniť adresu. Prešlo 24 rokov.

Z Agdamu sa stalo mesto duchov, ale jeho klub, ktorý sa medzičasom presťahoval do metropoly Baku, je dnes pýchou Azerbajdžanu. Stal sa symbolom ľudskej vôle prežiť. V utorok sa v dueli „céčka“ proti FC Chelsea stane prvým klubom z tejto krajiny v skupinovej fáze európskeho pohára číslo jeden.

„Pre ľudí z Azerbajdžanu znamená tento klub všetko. Naše územia sú obsadené, ale vďaka úspechom Karabachu môžeme zviditeľniť našu vlasť,“ povedal pre The Telegraph klubový manažér pre komunikáciu Nurlan Ibragimov.

„Pamätám sa, že pred jedným duelom v roku 1992 sme museli priniesť zeminu, aby sme v ihrisku vyplnili dieru po vybuchnutej bombe. Až následne sme mohli hrať. Vtedy sme vedeli, že sme vo vojne. Lietadlá lietali nad našimi hlavami, no smrti sme sa nebáli. Agdam bol náš domov a našou povinnosťou bolo hrať futbal tam, pre našich ľudí a pre tých, ktorí za nás bojovali,“ zaspomínal si Šahid Kasanov, kapitán mužstva v majstrovskej sezóne 1993.

Zápas v Londýne bude pre FK Karabach mimoriadne náročnou prekážkou. Akýkoľvek bodový zisk na trávniku úradujúceho anglického šampióna, ktorý v minulej sezóne 2016/2017 absentoval na kontinentálnej pohárovej scéne, by bol bezpochyby veľkou senzáciou.