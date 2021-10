Štartuje základná časť NHL aj s nováčikom zo Seattlu, Stanleyho pohár obhajuje Černákova Tampa

Stretnutiami Tampa Bay Lightning – Pittsburgh Penguins a Vegas Golden Knights – Seattle Kraken sa v utorok začne základná časť zámorskej hokejovej NHL 2021/2022.

V úvodný deň súťaže budú v akcii obhajca Stanleyho pohára aj nováčik profiligy. V rozpise je naplánovaných dovedna 1312 stretnutí, po ktorých príde na rad vyraďovacia časť so štartom 2. mája.

Klub Tampa Bay Lightning slovenského obrancu Erika Černáka získal Stanley Cup v predchádzajúcich dvoch sezónach a ak by sa mu to podarilo aj v treťom ročníku bez prerušenia, napodobnil by New York Islanders z úvodu 80-tych rokov minulého storočia. „Ostrovania“ vtedy získali túto trofej v štyroch sezónach po sebe.

Návrat k tradičnému modelu

Vlani v základnej časti absolvovali všetky tímy len po 56 duelov, teraz prichádza návrat k tradičnému modelu s 82 zápasmi. V dôsledku koronavírusových reštrikcií špeciálne bolo aj rozdelenie do divízií a kluby v základnej časti hrali len so súpermi z nich.

Teraz sa formát súťaže vracia do starých koľají a hrať sa budú aj súboje medzi tímami z rôznych divízií. Do play-off z každej zo štyroch divízií postúpia po tri najúspešnejšie tímy, doplnia ich kluby bez miestenky vo vyraďovacej časti s najvyšším počtom bodov – po dve z každej konferencie.

Sezónu preruší olympiáda v Pekingu

Zámorská NHL má nového účastníka opäť po štyroch rokoch. V jeseni 2017 do profiligy vstúpili hráči Vegas Golden Knights, teraz je to klub Seattle Kraken.

Ročník 2021/2022 v zime prerušia počas ZOH v čínskom Pekingu a hráčom NHL umožnia štart pod piatimi kruhmi, chýbať tam nebudú ani Slováci.

V úvode pauzy vyhradenej pre ZOH sa uskutoční aj Zápas hviezd, v nedeľu 5. februára ho bude hostiť americké mesto Las Vegas.

Zápasy pod holým nebom

V tejto sezóne by sa mali konať spolu tri súboje na otvorených štadiónoch – St. Louis Blues vyzve Minnesotu Wild, Tampa Bay Lightning si zmeria sily s Nashvillom Predators a Buffalo Sabres bude hrať proti Torontu Maple Leafs.

V aktuálnom ročníku by malo v NHL hrať minimálne osem Slovákov. Brankár Jaroslav Halák je súčasťou kanadského klubu Vancouver Canucks, zostávajúcich sedem korčuliarov pôsobí v USA.

Andrej Sekera je v Dallase Stars a Erik Černák v Tampe Bay Lightning. Súčasťou kádra New Jersey Devils sú Christián Jaroš, Tomáš Tatar a Marián Studenič, v New Yorku Islanders zase Zdeno Chára a Richard Pánik. Newyorskí „ostrovania“ však majú možnosť poslať Pánika na farmu a je otázne, či to využijú alebo nie.