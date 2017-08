Štartujú majstrovstvá Európy volejbalistov, Slováci s cieľom postúpiť zo skupiny

ŠTETÍN 24. augusta (WebNoviny.sk) – Štvrtkovými úvodnými štyrmi zápasmi v základných skupinách odštartujú majstrovstvá Európy volejbalistov v Poľsku (24. augusta – 3. septembra 2017).

Pozornosť volejbalového sveta sa vo štvrtok bude upierať predovšetkým na Varšavu, kde si vo večernom súboji A-skupiny od 20.30 h zmerajú sily domáci Poliaci a Srbi. Tento duel sa uskutoční na futbalovom Národnom štadióne, na tribúnach sa očakáva 65-tisíc divákov.

Slovensko v základnej B-skupine

Na šampionáte sa tradične predstaví 16 tímov. Slovensko figuruje v štetínskej základnej B-skupine vedno s Talianskom, Nemeckom a Českom. A-skupinu (Gdansk) utvorili Poľsko, Srbsko, Fínsko a Estónsko, C-skupinu (Krakov) Rusko, Bulharsko, Slovinsko a Španielsko a D-skupinu (Katovice) kvarteto Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Turecko.

Z každej zo štyroch základných skupín postúpi víťaz priamo do štvrťfinále, mužstvá na druhej a tretej priečke do play-off o štvrťfinále a najhoršie umiestnený sa s podujatím rozlúči.

Slovenskí volejbalisti sa na ME predstavia šiestykrát v sérii (nechýbali ani raz od roku 2007) a celkovo po deviaty raz. Najlepšie umiestnenie dosiahli na ME 2011, keď na turnaji v Rakúsku a Česku obsadili 5. priečku. Na predvlaňajšom šampionáte v Bulharsku a Taliansku nepostúpili zo základnej skupiny; postupne podľahli Srbom, Rusom a Fínom a skončili na 14. pozícii.

Kohút a Zaťko vyrovnajú rekord

Tréner SR Andrej Kravárik sa na ME musí zaobísť bez smečiara Tomáša Kriška (osobné dôvody) a dvojice zranených: blokára Šimona Krajčoviča a smečiara Františka Ogurčáka.

Blokár a kapitán Emanuel Kohút a aj nahrávač Juraj Zaťko majú pred sebou piaty európsky šampionát, čím vyrovnajú rekordný zápis niekdajšieho reprezentačného blokára Tomáša Kmeťa.

Premiéra na tomto fóre čaká smečiarov Marcela Luxa a Michala Petráša, univerzála Petra Mlynarčíka, blokára Mareka Ludhu a libero Martina Turisa. Andrej Kravárik absolvuje premiéru v úlohe hlavného trénera, na ME 2013 a 2015 bol asistentom hlavného kouča.

Obhajcami titulu sú Francúzi

Slováci vstúpia do turnaja v piatok súbojom proti Čechom. V nedeľu si Kravárikovi zverenci zmerajú sily s Talianmi a v pondelok s Nemcami. Všetky tri súboje SR majú začiatok o 17.30 h. “Zápasy s Českom sú špecifické. Všetky. Či sa hrá ‘Človeče, nehnevaj sa’ alebo majstrovstvá Európy. Dovolím si tvrdiť, že máme minimálne takú kvalitu ako Česi. Ideme s odhodlaním, chceme začať víťazstvom,” povedal Kravárik.

“Máme ťažkú skupinu, každá skupina sa však dá vyhrať. Najmä prvý zápas je veľmi dôležitý. Chalani sú nabudení, všetci sa cítime dobre. Proti Čechom vytiahneme to najlepšie. Chceme postúpiť zo skupiny, zdolať Čechov a potrápiť Talianov a Nemcov,” skonštatoval kapitán Kohút. “Je pravda, že sme spoločne s Čechmi papierovo slabší ako Taliani a Nemci a z tohto pohľadu to bude kľúčový zápas, no pred dvomi rokmi sme mali kľúčový zápas na záver proti Fínom a nedopadol dobre. Do každého zápasu musíme ísť naplno a potom môžeme pomýšľať na úspech. Myslím si, že v zápase proti Čechom rozhodne väčšia vôľa a túžba po víťazstve,” citoval web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) smečiara Mateja Patáka, ktorý dodal: “Chceme postúpiť zo skupiny a potom uvidíme, čo sa stane. Tam už môžeme potrápiť hocikoho. Máme tu kvalitný tím a budeme bojovať.”

Obhajcami titulu sú Francúzi, ktorí vo finálovom stretnutí na ME 2015 zdolali Slovincov, prekvapenie turnaja. Bronz vtedy získali Taliani. Francúzi patria vedno s Poliakmi, Srbmi, Talianmi a Rusmi k najvážnejším kandidátom na titul. Na veľkých turnajoch tradične sú silní Nemci, Bulhari či Belgičania. Nových alebo staronových majstrov Európy určí výsledok finálového stretnutia, ktoré je na programe v nedeľu 3. septembra od 20.30 h v Krakove.

Nominácia slovenskej reprezentácie

na ME 2017 v Poľsku (24. augusta – 3. septembra)

Nahrávači: Juraj Zaťko (VKP Bystrina SPU Nitra), Daniel Končal (VK ČEZ Karlovarsko/ČR)

Smečiari: Matej Paták (KS Aluron Virtu Warta Zawiercie/Poľ.), Štefan Chrtiansky (Hypo Tirol AlpenVolleys/Rak.), Marcel Lux (VK Mirad PU Prešov), Michal Petráš (SK Posojilnica Aich/Dob / Rak.)

Blokári: Emanuel Kohút (GKS Katovice/Poľ.), Peter Ondrovič (VK Jihostroj České Budějovice/ČR), Radoslav Prešinský (VK ČEZ Karlovarsko/ČR), Marek Ludha (VK Prievidza)

Univerzáli: Milan Bencz (Sieco Service Impavida Ortona/Tal.), Peter Mlynarčík (Hypo Tirol AlpenVolleys/Rak.)

Liberá: Matej Kubš (VK Prievidza), Martin Turis (AERO Odolena Voda/ČR)

Realizačný tím:

Tréner: Andrej Kravárik, asistent trénera: Martin Pipa, manažér: Ján Uhlárik, kondičný tréner: Boris Žbirka, fyzioterapeut: Tomasz Rusin, štatistik: Daniel Bruch

Zloženie základných skupín na ME 2017:

A-skupina (Gdansk): Poľsko, Srbsko, Fínsko, Estónsko

B-skupina (Štetín): Taliansko, Nemecko, Slovensko, Česko

C-skupina (Krakov): Rusko, Bulharsko, Slovinsko, Španielsko

D-skupina (Katovice): Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Turecko

Program ME:

štvrtok 24. 8.:

A-skupina (Gdansk): Fínsko – Estónsko (17.30), Poľsko – Srbsko (Národný štadión vo Varšave, 20.30)

C-skupina (Krakov): Bulharsko – Rusko (17.30), Španielsko – Slovinsko (20.30)

piatok 25. 8.:

B-skupina (Štetín): Česko – Slovensko (17.30), Nemecko – Taliansko (20.30)

D-skupina (Katovice): Holandsko – Turecko (17.30), Francúzsko – Belgicko (20.30)