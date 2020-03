Štát chce získať dáta od mobilných operátorov a identifikovať Slovákov ohrozených koronavírusom

Štát chce získavať od mobilných operátorov lokalizačné dáta o zákazníkoch, aby mohol identifikoval ľudí, ktorí sú alebo potenciálne môžu byť nakazení koronavírusom. Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v utorok na tlačovej besede informovala, že tento legislatívny rámec umožní vytvoriť technické riešenie, ktoré momentálne už funguje v Českej republike.

„Toto riešenie je zamerané na to, aby spomalilo nákazu, aby sme zabezpečili okamžitú izoláciu osôb v kontakte s potvrdeným prípadom nákazy a testovanie nakazených ešte pred prvými príznakmi,“ povedala vicepremiérka. Tento návrh podľa nej predložia v Národnej rade SR na skrátené legislatívne konanie a následne toto riešenie oznámia občanom.

„Pracujeme na ňom aj s komunitou dobrovoľníkov, odborníkov spoločne so Slovensko.Digital a veríme, že to bude jeden z dôležitých nástrojov ako zabrániť šíreniu tejto pandémie,“ poznamenala Remišová.

Opatrenie použili aj v zahraničí

Podobne to podľa nej použili aj v Južnej Kórei, v Singapure a na Taiwane, kde práve trasovanie potenciálne nakazených osôb prispelo k tomu, že výrazne a veľmi rýchlo dokázali pandémiu znížiť.

Úrad vicepremiérky chce predložiť do parlamentu aj návrh na dočasné pozastavenie povinnosti zápisu do protischránkového Registra partnerov verejného sektora (RPVS).

Remišová to zdôvodnila predraženými nákupmi zdravotníckych pomôcok, napríklad, ochranných rúšok. Cieľom novely príslušného zákona je minimalizovať byrokraciu, ale zároveň to bude platiť len pre núdzový stav a iba na zdravotnícke a ochranné pomôcky.

„V praxi to zrejme funguje tak, že zahraničná firma má napríklad zdravotnícky materiál, alebo má na sklade rúška. A štát, aby mohol od nej niečo kúpiť, tak firma povedzme v Turecku sa musí najskôr zapísať do nášho registra konečných užívateľov výhod. Tieto firmy dnes po celom svete majú obrovský dopyt na všetky druhy zdravotníckych materiálov,“ upozornila Remišová.

Pandémia nepočká

Firma podľa nej predá takýto materiál tomu, kde je to najjednoduchšie. „Preto sme videli pri predražených nákupoch rúšok rôzne špekulantské firmy, ktoré vznikli v poslednom období doslova za dni, hneď sa zapísali do registra, nakúpili od zahraničných firiem zásoby a na Slovensku to štátu predávali za dvojnásobne predražené ceny,“ poznamenala vicepremiérka.

Remišová podotkla, že ide o razantné opatrenia, je potrebné, aby boli prijaté rýchlo, pretože pandémia nepočká a momentálne je na Slovensku v nábehovej fáze.

„Potrebujeme všetci do jedného, občania aj štát a všetky rezorty zabrať, aby sme túto pandémiu zvládli. Niekomu sa to môžu zdať neštandardné opatrenia, ale sme v neštandardnej situácii, sme v krízovej situácii, bojujeme zo všetkých síl s vírusom. Potrebujeme, aby sme mali tieto opatrenia prijaté,“ podotkla Remišová.

>>> Správu aktualizujeme