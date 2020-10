Štát nastavil podmienky vydieračsky, celoplošné testovanie môže Matoviča pripraviť o voličov a nahrať Hlasu

Nezvládnutie prvého kola celoplošného testovania na koronavírus by znamenalo ďalšiu stratu časti voličskej podpory premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a jeho vlády. Pre portál Webnoviny.sk to povedal sociológ Martin Slosiarik. Pripomenul, že z dlhodobého hľadiska podpora vlády klesá a v porovnaní s prvou vlnou pandémie je rádovo nižšia.

Politický analytik Ján Baránek si myslí, že Matovičovi je „asi jedno“, či stratí nejakých voličov. „Stále má pod kontrolou všetkých členov vlády, čo som veľmi prekvapený. Myslel som si, že niektorí sú tam dosť príčetní,“ povedal Baránek.

Podľa sociológa Slosiarika je otázne, či by voliči v prípade neúspešného celoplošného testovania automaticky prešli k opozičným stranám. „Býva to tak, že ak sú s niečím nespokojní na koaličnom brehu, tak sa automaticky nepresúvajú k starým opozičným stranám,“ vysvetlil Slosiarik. Neskôr však môže z nespokojnosti profitovať podľa sociológa strana Hlas-SD, ktorá je nová.

Prieskumy signalizujú od volieb stratu podpory vládneho hnutia OĽaNO a jeho šéfa Matoviča. Posledný prieskum agentúry Polis pre agentúra SITA, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. až 23. októbra ukázal, že voľby by vyhrala strana Hlas-SD so ziskom 22,1 percenta. Na druhom mieste by bolo OĽaNO, ktorému by dalo hlas 17,1 percenta opýtaných. Tretia by bola vládna strana SaS s podporou 13,1 percenta.

Zostane po testovaní „kameň na kameni“?

Celoplošné testovanie bude svojou náročnosťou z organizačného hľadiska porovnateľnou akciou s celonárodnými voľbami. Testovať by sa mali dať ľudia od 10 do 65 rokov vrátane cudzincov, ktorí žijú na Slovensku. Len osôb od 18 rokov bolo zapísaných vo voličských zoznamoch vo februárových parlamentných voľbách vyše 4,4 milióna.

Bez súčinnosti so samosprávami sa zvládnutie testovania nedá očakávať. „Ťažko predpokladať, ako mestá dokážu zvládať testovanie, môže nastať paušalizujúce odsudzovanie vlády. Signály v mestách vidíme už teraz, že to môže byť nad ich sily,“ poznamenal Slosiarik.

Primátor Hlohovca a poslanec strany Za ľudí Miroslav Kollár Foto: SITA/Martin Medňanský.

Výhrady k príprave testovania verejne prezentoval primátor Hlohovca a poslanec parlamentu Miroslav Kollár (Za ľudí). Na sociálnej sieti okrem iného napísal, že samospráva nie je slúžkou centrálnej vlády a keď raz vyjdú najavo okolnosti prípravy tejto „operácie“ nezostane kameň na kameni.

Kollár nechcel bližšie rozoberať, čo mal na mysli. „Určite do ukončenia celej akcie nebudem túto časť komentovať,“ povedal pre Webnoviny.sk. Teraz chce podľa vlastných slov urobiť všetko preto, aby ľudia pri testovaní prišli do bezpečného prostredia.

Analytik Baránek upozornil, že premiér má v rukách veľa nástrojov ako zatlačiť na predstaviteľov samosprávy. Poukázal na príklad Rimavskej Soboty, kde primátor a poslanec parlamentu Jozef Šimko (Kotlebovci – ĽSNS) povedal, že mestská polícia nebude pokutovať ľudí, ak pôjdu na cintorín. Primátor dostal podľa Baránka ostrú odpoveď ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), ktorý okrem iného povedal, že na dodržiavanie uznesenia vlády dohliadne štátna polícia.

„Je to nielen o starostoch a primátoroch, premiér má k dispozícii políciu a vojsko. Je otázka, do akej miery si môže dovoliť využívať tieto páky, lebo ešte stále žijeme v demokracii a ľudia nie sú povinní znášať akékoľvek nelogické opatrenia,“ mienil Baránek.

Za logický považuje argument primátora Šimka, že ak sa môžu ľudia tlačiť v hypermarketoch a v autobusoch, prečo by nemohli ísť na cintorín s rozostupmi. „Nie je predpoklad, že by tam prišli naraz všetci a stáli vedľa seba pri hroboch. Ľudí netreba podceňovať a premiér by si mal uvedomiť, kedy zavádza svojvoľné a nelogické opatrenia,“ dodal Baránek.

Úspech to vraj bude tak či tak

Pilotné testovanie okresov na Orave a v Bardejove zhodnotil premiér Matovič ako úspešné. Analytik Baránek si myslí, že premiér bude mať tendenciu ospravedlňovať prípadný neúspech celoslovenského testovania alebo vydávať ho za úspešné aj vtedy, keď to tak nebude. „Je to aj prirodzené, keď niekto niečo robí na vlastnú päsť. V tom sú politici majstri,“ podotkol analytik. Podľa neho by odborníci mali povedať, pri akej účasti malo testovanie zmysel.

Len osoba s negatívnym antigénovým alebo RT- PCR testom bude môcť podľa uznesenia vlády ísť napríklad do práce alebo si nakúpiť potraviny. Ľudia, ktorí sa testovania nezúčastnia alebo budú mať pozitívny test, musia zostať v karanténe.

Podľa Baránka štát nastavil podmienky vydieračsky. „Očakával by som v tejto veci rozhodnutie ústavného súdu, lebo ide o hrubý zásah do ľudských práv a slobody. To je parketa pre politikov a je jedno či koaličných alebo opozičných, aby sa obrátili na súd,“ mienil analytik.

Vláde by z hľadiska voličskej podpory zrejme pomohlo, keby čísla nakazených po celoštátnom testovaní začali klesať. Sociológ Slosiarik upozornil, že k poklesu nemusí dôjsť hneď za týždeň alebo za dva. Podľa neho s odstupom dlhšieho času bude ťažké zistiť, či úbytok nakazených súvisel s plošným testovaním a obmedzením mobility ľudí s pozitívnymi testami alebo súvisel s čiastočným uzatvorením krajiny. Slosiarik však predpokladá, že pokles nakazených môže nakoniec priniesť Matovičovej vláde vyššiu dôveru.