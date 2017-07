Štát nemusí odškodniť Slovenské elektrárne za prevzatie Gabčíkova, rozhodol súd

BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) – Pokus Slovenských elektrární získať od štátu kompenzáciu za prevzatie vodnej elektrárne Gabčíkovo v medzinárodnej arbitráži nevyšiel.

Ako vo štvrtok na tlačovej besede v Gabčíkove uviedol premiér Robert Fico, arbitrážny súd vydal v piatok rozhodnutie, ktorým celý návrh spoločnosti zamietol. Slovenské elektrárne za prevzatie Gabčíkova štátom žiadali odškodnenie vo výške necelých 590 mil. eur.

V tejto sume mali byť zahrnuté technológie a aktíva Gabčíkova, ktoré elektrárne odovzdali Vodohospodárskej výstavbe, ako aj tržby po odpočítaní nákladov za 22 rokov prevádzky vodnej elektrárne.

Vracajú sprivatizovaný majetok

„Je treba oznámiť slovenskej verejnosti dobrú správu. Dnes môžeme konštatovať, že neexistuje nič, čo by Slovenskej republike túto perlu mohlo zobrať. Som hrdý, že to bola moja vláda v roku 2015, ktorá pristúpila k tomuto kroku,“ komentoval verdikt arbitrážneho súdu a rozhodnutie vlády prevziať Gabčíkovo predseda vlády Robert Fico.

Zároveň zopakoval, že jeho kabinet chce aj naďalej vracať sprivatizovaný majetok do rúk štátu všade tam, kde to bude možné. „Podarilo sa nám to pri Transpetrole a dostali sme pod kontrolu aj matku SPP,“ pripomenul predseda vlády.

Rozhodnutie predchádzajúceho kabinetu prevziať kontrolu nad elektrárňou v Gabčíkove považuje za správne aj minister hospodárstva Peter Žiga. Podľa neho sa momentálne ukazuje, že kritici tohto kroku v roku 2015, podľa ktorých malo Slovensko za rozhodnutie prevziať elektráreň v budúcnosti zaplatiť milióny v arbitrážach, nemali pravdu.

„Niekedy musíte mať aj gule na to, aby ste robili niektoré rozhodnutia. Druhá vláda Roberta Fica na to gule mala. Chcem vyzvať trasorítky, ktoré sa pohybujú v slovenskej opozícii, že je možno čas sa ospravedlniť,“ dodal.

Skúmajú obsah rozsudku

Slovenské elektrárne vo štvrtok taktiež potvrdili, že rozhodcovský senát Viedenského medzinárodného rozhodcovského centra 30. júna ich žalobu odmietol s tým, že v súčasnosti skúmajú obsah rozsudku a posúdia ďalšie možnosti.

„Tento rozhodcovský rozsudok nemá dopad na iné žaloby Slovenských elektrární v prebiehajúcich konaniach vo vzťahu k vodnej elektrárni Gabčíkovo,“ píše sa vo vyhlásení Slovenských elektrární.

Odškodné za deväť rokov

V hre sú však stále aj ďalšie súdne spory, ktoré štát so Slovenskými elektrárňami pre Gabčíkovo vedie. V nich naopak Vodohospodárska výstavba od talianskeho investora žiada odškodné za deväť rokov podľa štátu protiprávnej prevádzky elektrárne.

Spolu ide podľa Žigu zhruba o 480 mil. eur, ktoré však ešte podliehajú rozhodnutiam súdov. Minister však hovorí, že ak štát tieto spory vyhrá, bude brať zreteľ na to, aby nebola ohrozená dostavba elektrárne v Mochovciach. „Určite sa domôžeme aj peňazí, ale budeme to robiť tak, aby sme neohrozili dostavbu atómovej elektrárne v Mochovciach,“ dodal.