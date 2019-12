Štát nevie priamo zvýšiť mzdy o 300 eur, reaguje ministerstvo na komoru opatrovateliek

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ani štát nie je zamestnávateľom ani jedného opatrovateľa, a preto súčasná vláda vedela zvyšovať mzdy opatrovateľov iba nepriamo. V reakcii na požiadavku Komory opatrovateliek Slovenska (KOS) zvýšiť mzdy opatrovateliek pracujúcich na Slovensku o 300 eur mesačne to pre agentúru SITA uviedol hovorca rezortu práce a sociálnych vecí Michal Stuška.

Súčasná vláda podľa neho nepriamo dvíhala mzdy opatrovateliek cez rýchly rast minimálnej mzdy, či príplatkov za prácu, ktoré sa ľudí pracujúcich v sociálnych službách výrazne dotýkajú.

„Išlo navyše aj o rast tzv. tabuľkových platov všetkých zamestnancov vo verejnom sektore a pre roky 2019 a 2020 platy rastú aj podpisom kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa dvakrát po sebe o 10 percent,“ povedal.

Zvažujú návrat z Rakúska

„Zástupcovia opatrovateľov a opatrovateliek, s ktorými zástupcovia ministerstva práce a sociálnych vecí opakovane rokovali na základe všetkých aktuálnych informácií už minulý rok konštatovali, že situácia sa skutočne v ostatných rokoch na Slovensku výrazne zlepšila,“ uviedol hovorca ministerstva práce.

Zlepšenie situácie podľa neho nastalo práve pre prístup rezortu a vlády. „Aj vďaka tomu dnes tisíce opatrovateliek zvažujú návrat z Rakúska a ďalších krajín na Slovensko,“ tvrdí Stuška.

Výzvy novej organizácie preto ministerstvo práce a sociálnych vecí vníma aj ako opakovaný apel na tie samosprávy, ktoré naďalej nie sú schopné zabezpečovať, ani garantovať dostupnosť domácej, či rezidenčnej opatrovateľskej služby.

„V prípade záujmu o serióznu odbornú diskusiu privítame ďalšiu novovzniknutú mimovládnu organizáciu ako ďalšieho aktéra diskusií so zástupcami klientov sociálnych služieb a verejných ako aj neverejných poskytovateľov a zamestnancov,“ dodal Stuška.

Lepšie postavenie opatrovateliek

Novovzniknutá Komora opatrovateliek Slovenska žiada budúcu vládu, aby zvýšila mzdy opatrovateliek pracujúcich na Slovensku o 300 eur mesačne.

Finančné zdroje na takéto zvýšenie miezd by mal zamestnávateľom poskytnúť štát. Novela Zákonníka práce by mala podľa komory umožniť opatrovateľkám a sestrám pracovať na turnusy.

Pracovníci v pomáhajúcich profesiách by mali mať okrem toho prednostný nájom v samosprávnych nájomných bytoch. Zlepšiť postavenie opatrovateliek by malo aj zvyšovanie ich vzdelania a zavedenie zdravotných bonusov vo forme identickej zdravotnej starostlivosti, akú majú vojaci, či policajti. Na utorkovej tlačovej besede to uviedla predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska Eva Šišuláková.