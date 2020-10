Štát nezvládol prípravu na druhú vlnu pandémie, živnostníci netaja obavy z plošného testovania

Štát nezvládol prípravu na druhú vlnu pandémie v letných mesiacoch. Tvrdí to Slovenská živnostenská komora. Tá zároveň v zverejnenej tlačovej správe vyjadrila obavy z plánovaného celoplošného testovania, ktoré síce podľa nej dostalo prívlastok „dobrovoľné“, no ani zďaleka to tak nie je.

Napriek tomu však odporúča všetkým živnostníkom, podnikateľom, zamestnancom, rodinám a celej spoločnosti, dať sa počas nadchádzajúceho víkendu otestovať.

Živnostníci štátu vyčítajú nepripravenosť celej akcie a za veľký problém považujú povinnosť testovania sa v štátom nariadené dni a nariadenými testami. „Niektorí živnostníci a podnikatelia, ktorí mali naplánované PCR testy na 27. a 28. 10. 2020 testy absolvovali, no ich platnosť nie je uznaná,“ uviedol predseda Slovenskej živnostenskej komory Oldřich Holiš.