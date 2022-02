Štát oberá ľudí podľa Aliancie o pozemky, strana spochybnila argument Slovenského pozemkového fondu (video)

Štát oberá vlastných občanov o pozemky, tvrdí strana Aliancia, ktorá o tom informovala na pondelkovej tlačovej konferencii. Konfiškácia majetku má podľa predstaviteľov strany prebiehať na základe kolektívnej viny aj v 21. storočí. Informoval o tom predseda strany Krisztián Forró, podpredseda strany Szabolcs Mózes, predseda platformy Strany maďarskej komunity (SMK) József Berényi a predseda platformy Mosta-Híd Konrád Rigó.

„Šokovala nás správa, že na Slovensku sa odoberá pôda na základe kolektívnej viny aj v 21. storočí,“ uviedol Mózes s tým, že na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) sa s aktuálnym listom vlastníctva má spárovať konfiškačné rozhodnutie, na základe ktorého SPF odoberá vlastníkom pôdu. Aliancia tvrdí, že fond tieto úkony vykonáva na základe argumentu, že ide o opravu chybného zápisu ešte spred 75 rokov.

„Bohužiaľ, nejde o pravdu a podľa nás, našich právnych expertov, na základe rozhodnutí niektorých súdov ako aj rozhodnutia súdu v Štrasburgu, to odoberanie pôdy sa nedialo pred 75-timi rokmi, ale teraz, pretože reálne vlastníci mali list vlastníctva ešte včera, no ráno sa zobudili do stavu, keď o majetok prišli. Reálne tak konfiškácia prebehla buď v roku 2020, 2021 alebo v tomto roku, a to je zásadný problém, pretože prebehla na základe kolektívnej viny, čo je neprípustné,“ dodal Mózes.