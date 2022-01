Štát odovzdá tablety používané pri sčítaní obyvateľstva samosprávam, ľudia ich budú môcť čoskoro využívať

Štát odovzdá tablety používané pri sčítaní obyvateľstva samosprávam, bude ich zhruba 6-tisíc. Hodnota jedného tabletu sa pohybovala okolo 200 eur a financované boli zo štátneho rozpočtu. Občania by ich mohli začať využívať do konca marca. Tablety budú rozdelené podľa toho, koľko ich využila daná samospráva.

Obec nad 500 obyvateľov v najmenej rozvinutom okrese dostane o jeden tablet naviac. Informovali o tom predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina), predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jozef Lukáč, predseda Štatistického úradu SR Alexander Ballek, ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí (ZMOS) a hovorca ZMOS Michal Kaliňák a odborná garantka Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Ľudmila Ivančíková.

„Štát zakúpil cez 6-tisíc tabletov a použil ich pri sčítaní ľudu. Teraz to nepredá ako nepotrebný materiál, nedá to do skladu, ale pomôže samosprávam, ktoré sa môžu neskôr rozhodnúť, či tablety použijú v škôlkach, školách, alebo v domovoch dôchodcov,“ uviedol Kollár. Predseda parlamentu sa poďakoval súčinnosti samospráv pri sčítaní ľudu najmä za pomoc seniorom.

Podľa slov Jozefa Lukáča sčítanie nad 93 percent môžeme považovať za úspech. Dáta, ktoré prinieslo elektronické sčítanie, považuje za najkvalitnejšie z tých, ktoré sme doteraz mali. Hlavným cieľom štatistického úradu bolo pri predkladaní návrhu podľa Balleka darovať tablety použité pri asistovanom sčítaní oceniť kvalitnú prácu obcí pri sčítaní.

„Predpokladáme, že symbol tohto tabletu, ktorý poslúžil a bude slúžiť ďalej bude inšpiráciou pre tie ministerstvá, ktoré majú v správe svoje pozemky a nevyužité budovy, aby si rovnakým spôsobom brali príklad z týchto tabletov a snažili sa svoj prebytočný majetok odovzdať mestám a obciam práve na účely, na ktoré to potrebujú,“ uzavrel Kaliňák.