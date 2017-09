Štát podľa Beblavého zásadne zlyháva, ako príklad uviedol platy kuchárok

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Pri minimálnej miere odmeňovania v štátnom a súkromnom sektore by sa mala podľa nezaradeného poslanca Národnej rady SR Miroslava Beblavého zaviesť rovnosť.

Nerovnosť medzi sektormi

Ako upozornil na utorkovej tlačovej besede, Zákonník práce v súkromnej sfére priznáva zamestnancom viacero úrovní minimálnej mzdy podľa náročnosti vykonávanej práce. „Nič z toho však dnes neplatí pre štát,“ zdôraznil.

Ako príklad uviedol kuchárku, ktorej v štátnej sfére zákon garantuje minimálnu mzdu na úrovni 435 eur, avšak v súkromnom sektore je pre kuchárku minimálna mzda 522 eur.

Ako dôkaz Beblavý predstavil právoplatné rozhodnutie Okresného súdu v Trenčíne z roku 2015, podľa ktorého má kuchár v súkromnej sfére v tomto roku nárok na minimálnu mzdu na úrovni 522 eur.

„Ak kuchárka varí deťom v školskej jedálni, tak nemá oficiálne ani 435 eur, má 300 eur, ale štát jej to zo zákona dopláca do 435 eur,“ povedal Beblavý.

Štátne kuchárky sú v nevýhode

Táto kuchárka podľa neho v porovnaní s kuchárkou v súkromnej sfére prichádza v hrubom ročne o 1 044 eur. Na Slovensku sú tak podľa Beblavého pre kuchárku dve minimálne mzdy. „Považujeme to za absolútne neprijateľné a osobitne v čase, keď štát hovorí o tom, ako sa darí ekonomike,“ povedal.

Štát ako zamestnávateľ podľa opozičného poslanca „zásadne zlyháva“. Dôvodom takéhoto dvojakého odmeňovania je podľa Beblavého to, že štát si dal do zákona výnimku. „Štát si povedal, že pre všetkých to platí, len pre mňa nie. To je Robert Fico v praxi“, uviedol Beblavý k viacerým úrovniam minimálnej mzdy podľa Zákonníka práce.

Opoziční poslanci okolo nezaradeného poslanca Miroslava Beblavého chcú vytvoriť tlak na to, aby vláda musela odmeňovanie zamestnancov v štátnom a verejnom sektore riešiť. Vláda pritom podľa neho sľubuje riešenie tohto problému už tri roky, pričom naposledy hovorila o jeho vyriešení až v roku 2019.

„On ako zamestnávateľ oberá svojich najchudobnejších zamestnancov o tisíc a viac eur ročne,“ povedal Beblavý o premiérovi Robertovi Ficovi. Predpokladá, že súčasná vláda tento problém „zametie pod koberec“, alebo prijme zákon, ktorý bude účinný až v roku 2020 a bude sa s tým musieť vyrovnávať až nasledujúca vláda.