Štát sa ospravedlnil Haščákovi z Penty za nezákonné stíhanie a väzbu. Podnikateľ verí, že sa z jeho prípadu poučia

Štát sa ospravedlnil podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi za nezákonné rozhodnutia a postupy vyšetrovateľky Národnej kriminálnej agentúry, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry a sudkyne Špecializovaného trestného súdu, na základe ktorých bol zadržaný, obvinený a vzatý do väzby. V tlačovej správe o tom informoval jeho právny zástupca Peter Kubina.

Ušetrili nemalé peniaze

Ospravedlnenie podľa neho za Slovenskú republiku poskytlo Haščákovi Ministerstvo spravodlivosti SR ešte pod vedením ministerky Márie Kolíkovej (nom. SaS) a podpísal ho štátny tajomník rezortu Ondrej Dostál.

Podľa Kubinu rezort dospel k záveru, že obvinenie, zadržanie a vzatie do väzby Haščáka bolo nezákonné a bolo tak nezákonným zásahom do jeho základných ľudských práv.

„Ospravedlnenie štátu prijímam. Bol by som rád, ak by sa z môjho prípadu štátne orgány poučili a v budúcnosti sa vyvarovali stíhaniu kohokoľvek bez toho, aby na to existoval reálny zákonný dôvod,“ povedal Haščák.

Kubina doplnil, že týmto rozhodnutím ministerstvo ušetrilo štátu nemalé finančné prostriedky, ktoré by na konci dňa boli Haščákovi priznané.

Obvinenia vlani zrušili

„Ospravedlnenie je zároveň absolútnym minimom, čo by štát mal urobiť automaticky v prípade každého nezákonného trestného stíhania,“ doplnil Kubina.

Podnikateľa Jaroslava Haščáka polícia zadržala v decembri 2020. Obvinili ho za to, že podľa polície pred 15 rokmi kúpil nahrávku Gorily od niekdajšieho príslušníka SIS Ľubomíra Arpáša.

V januári 2021 Najvyšší súd SR prepustil Haščáka z väzby. Generálna prokuratúra SR 31. augusta minulého roka zrušila obvinenia voči Haščákovi, Arpášovi i jeho manželke Dane Arpášovej.