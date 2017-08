Štát uľahčil prijímanie cudzincov na sezónne práce, platí to pre štyri odvetvia

BRATISLAVA 18. augusta (WebNoviny.sk) – Od polovice júla tohto roka môžu zamestnávatelia na Slovensku v štyroch vybraných odvetviach ľahšie zamestnať na sezónne práce pracovníkov z tzv. tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie.

Ide o odvetvie poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu, priemyselnú výrobu, stavebníctvo a ubytovacie a stravovacie služby.

Úrad práce by mal zaistiť pracovníkov

“Pokiaľ zamestnávatelia nahlásia do informačného systému úradov práce voľné pracovné miesto, úrad má 15 dní na to, aby sa pokúsil zohnať voľných uchádzačov o zamestnanie z úradov práce a ak sa to nepodarí a zamestnávateľ splní stanovené podmienky a zdôvodní sezónnosť potreby zamestnania, tak je možné až na 180 dní počas 12 kalendárnych mesiacov zamestnať pracovníka z takzvaných tretích krajín,” objasnil na tlačovej besede generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Vyšší objem práce

Ako ďalej uviedol, zamestnávatelia v daných štyroch odvetviach budú musieť obhájiť sezónne podmienky, ktoré sa vyznačujú podstatne vyšším objemom práce.

“Toto bude kľúčové, aby zamestnávateľ vedel preukázať,” povedal Valentovič. O splnení týchto podmienok budú podľa neho na miestnej úrovni rozhodovať už existujúce tripartitné výbory pre otázky zamestnanosti. “Ak sa nepodarí obsadiť pracovné miesto uchádzačom z úradu práce, tak je možné vydať pracovné povolenie v zmysle zákonom stanovených podmienok,” povedal Valentovič.

Dopyty sú najmä v poľnohospodárstve

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter očakáva, že týmto krokom sa pracovníci z krajín mimo EÚ rýchlejšie uplatnia na Slovensku pri vykonávaní sezónnych prác podľa potrieb jednotlivých odvetví.

“Bolo to volanie hlavne z pôdohospodárstva, kde prirodzene tie sezónne práce sú,” povedal minister. Ako dodal, ministerstvo práce vytipovalo tie odvetvia, ktoré rezortu odporučili zamestnávatelia. “Napríklad aj výroba televízorov je do istej miery sezónne hodnotená, ďaleko väčšia výroba, odbyt aj predaj je napríklad v predvianočnom období,” povedal Richter.