Štát upustí od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania

Štát upustí od vyrubenia úroku z omeškania s platením dane, uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, či prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak lehota na splnenie týchto povinností uplynula na konci minulého roka. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré v stredu schválil vládny kabinet.

Pokutu tiež daňovník nedostane za nepodanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti v ustanovenej lehote. Podmienkou je, aby si daňový subjekt tieto povinnosti splnil do 30. júna tohto roka.

Musia byť uhradené v náhradnej lehote

Daňovému subjektu štát nevyrubí úrok za nezaplatenie alebo neodvedenie dane, rozdielu dane alebo preddavku na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, pokiaľ ich daňovník zaplatí v náhradnej lehote najneskôr do 30. júna tohto roka.

„Ak by bol daňovému subjektu do tohto dátumu povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, úrok, ktorý by sa mu mal vyrubiť do dňa ich povolenia, sa taktiež neuloží,“ uvádza rezort financií. Ak však daňový subjekt poruší podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane splátkach, bude sa postupovať štandardne podľa daňového poriadku.

Nesprávna výška preplatku bez pokuty

Daňový subjekt tiež nedostane pokutu za to, že uviedol v daňovom priznaní k dani z príjmov preplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní k dani z príjmov uviesť.

Nariadenie sa nevzťahuje na úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky za obdobie povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach a taktiež na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.