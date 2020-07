Štát už dokáže nakúpiť rýchlo a flexibilne, ukázala štúdia Úradu pre verejné obstarávanie

Štát už v súčasnosti dokáže nakupovať za verejné peniaze flexibilne a v primeranom čase. Vyplýva to z analytickej štúdie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe údajov z Vestníka verejného obstarávania, čiže elektronického systému, v ktorom sú údaje o vyhlásených verejných zákazkách. Ako úrad v nedeľu informoval, dôležitá je však príprava a odbornosť pri verejnom obstarávaní.

„Analyzovali sme 7 790 verejných obstarávaní vyhlásených v rokoch 2018 a 2019. Zo štúdie vyplynulo, že 70 % zákaziek vyhlásených vlani sa ukončilo do 120 dní. Do pol roka sa ukončilo vyše 88 % zákaziek,“ povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Je to podľa neho jasný dôkaz, že štát už podľa súčasných pravidiel dokáže nakúpiť rýchlo. „Len je potrebné, aby vedel, čo chce nakúpiť, aby sa na súťaž poctivo a odborne pripravil. To je vždy kľúč k úspešnému nákupu,“ uviedol Hlivák.

Skrátilo sa trvanie

Štúdia tiež ukázala, že od novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú pripravil úrad a účinná je od 1. januára 2019, sú verejné nákupy rýchlejšie. Zavedené zmeny skrátili dĺžku trvania verejného obstarávania o 22 %, teda asi o jeden mesiac. Platí to aj pre zákazky financované z eurofondov a zvlášť v týchto prípadoch ide o významnú úsporu času.

„Štúdia preukázala, že súťaže, ktoré trvali päťsto dní, o ktorých sa dnes často na verejnosti hovorí, predstavovali len niečo vyše 1,6 % súťaží vyhlásených v roku 2018. Čiže dáta nám dokazujú, že z verejného obstarávania netreba robiť strašiaka, lebo ním nie je,“ upozornil Hlivák. Úrad sa snaží pravidlá obstarávaní zjednodušovať, zefektívňovať, no musí dbať aj na transparentnosť v procese nákupov.

„Stále apelujeme na to, aby s verejnými peniazmi robili odborníci, aby dokázali verejné nákupy kvalitne plánovať a potom zvládnu aj ich proces,“ uviedol predseda ÚVO s tým, že na Slovensku je preto potrebná profesionalizácia verejného obstarávania.

Ďalšie uvoľnenie pravidiel

Úrad momentálne na základe programového vyhlásenia vlády pripravuje návrh legislatívnych riešení na ďalšie uvoľnenie pravidiel pre verejné obstarávanie, aby Slovensko rýchlejšie čerpalo eurofondy. Šéf úradu zdôraznil, že uvoľňovanie pravidiel v zákone musí ísť ruka v ruke so sprísnením postihov, ktoré preukážu aj iné kontrolné orgány.

„Často sa debata pri nakladaní s verejnými zdrojmi zužuje len na úrad, no máme tu predsa aj ďalšie kontrolné orgány so silnejšími kompetenciami a ja som za to, aby sme posilňovali našu súčinnosť pre zaistenie férovosti a dodržiavania zákonov pri prerozdeľovaní verejných zdrojov,“ dodal Hlivák. Úrad sa zároveň pripravuje na to, aby sa stal národnou autoritou pre kontrolu verejného obstarávania v eurofondových zákazkách.