Buďte pri nákupe opatrní, vo výrobkoch a vajciach zo zahraničia sa môže nachádzať fipronil

BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.sk) – Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) patriaca pod rezort pôdohospodárstva pokračuje v kontrolách na prítomnosť fipronilu vo vajciach, spracovaných vajciach a potravinárskych výrobkoch. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Objavujú sa ďalšie nálezy

Ako uviedla, v krajinách Európskej únie sa objavujú ďalšie a ďalšie nálezy fipronilu. „Chcela by som preto vyzvať spotrebiteľov, ale aj spracovateľov v gastrozariadeniach, aby boli pri nákupe opatrní a kontrolovali dodávateľov,“ povedala. Keďže vajcia a sušené zmesi sa dajú skladovať a obdobie ich trvanlivosti je veľmi dlhé, aj v súčasnosti nachádzajú kontrolóri v sušených zmesiach výrobky s obsahom fipronilu.

Šéfka rezortu pôdohospodárstva upozornila na aktuálny prípad z Prešova, kde sa fipronil nachádzal v sušených vajciach pochádzajúcich z Poľska. Dodávateľ sa pritom výrobcovi v Prešove zaručil, že vajcia neobsahujú fipronil. Podľa šéfa ŠVPS Jozefa Bíreša však v tomto prípade nie je priložený protokol o výsledku. „Je to potvrdenie, ktoré nemá žiadnu analytickú validitu,“ upozornil.

Nie je dôvod pre import

Podľa neho by si mali dovozcovia a výrobcovia pýtať od dodávateľa certifikovaný protokol, v ktorom sa vylúči alebo potvrdí prítomnosť fipronilu. „Začíname už aj so sankčnou časťou zákona, pretože už to musia rešpektovať,“ povedal. Únia hydinárov Slovenska podľa Bíreša vyrába ešte 20 % vajec navyše pre pokrytie sebestačnosti na Slovensku. „Nie je naozaj dôvod, aby sa v súčasnosti vozili vajcia a vaječné výrobky z iných krajín,“ povedal.

ŠVPS podľa Matečnej vykonala od začiatku augusta vyše 300 kontrol na prítomnosť fipronilu vo vajciach, spracovaných vajciach a potravinárskych výrobkoch. Fipronil sa objavil u distribútora v Bratislave, vo Vrbovom, v luxusných hoteloch v Bratislave a v pečivárňach v Prešove. ŠVPS podľa ministerky skontrolovala všetkých 64 hydinových fariem na Slovensku a ani v jednej z nich sa fipronil nenachádzal.

„Opäť sa potvrdzuje to, že ak máme skontrolovaný celý potravinový reťazec od poľa, kravína až na stôl, čiže ide o naše produkty, tam vieme zaručiť bezpečnosť a kvalitu dodávaných produktov,“ tvrdí Matečná. Vyrušilo ju to, že poľskí farmári môžu veterinárne liečivá nakupovať cez internet. „Pre nás a v našom právnom systéme to nie je možné,“ dodala.

Prevencia pred opakovaním situácie

Ministri poľnohospodárstva Európskej únie (EÚ) v utorok rokovali na mimoriadnom samite o fipronilovej kauze vo vajíčkach a hydinovom mäse. Ministri podporili Európsku komisiu (EK) v jej snahe upraviť Systém rýchleho varovania potravín, aby sa zabránilo opakovaniu takýchto situácii.

To, ako komunikovalo Holandsko zistenia fipronilu vo vajciach, sa už nesmie zopakovať, uviedla po rokovaní ministerka Matečná. „Ide o kriminálny čin. Je však absolútne neakceptovateľné, že členský štát EÚ informuje ostatné krajiny o svojich nálezoch v oblasti bezpečnosti potravín s niekoľko mesačným oneskorením, ako to v tomto prípade urobilo Holandsko. Takéto informačné vákuum si nemôžeme dovoliť, pretože sú tak ohrozovaní všetci obyvatelia EÚ,“ konštatovala Matečná.

Vajcia pôvodom z Holandska kontaminované pesticídom fipronil sa na slovenskom trhu objavili začiatkom augusta. Objavili ich inšpektori ŠVPS vo veľkosklade pre gastronomické zariadenia vo Vrbovom. Išlo pritom o 21 balení uvarených a olúpaných vajec dodaných do Slovenska z Holandska cez viacero krajín.

Inšpektori ŠVPS následne vykonávali kontroly po celom Slovensku. Vajcia s obsahom nepovoleného fipronilu sa dostali do keksov Zlaté venčeky českého výrobcu Mondeléz Czech republic. Kontrolóri nelegálny pecticid našli aj v prevádzke Zeelandia, s.r.o, išlo o vaječné žĺtky a tekutú vaječnú melanž.