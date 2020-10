Štátne Cargo prepúšťa stovky zamestnancov, radikálne zmeny majú odvrátiť najčiernejší scenár

Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK CARGO) čaká radikálna transformácia a prepúšťanie stoviek zamestnancov. Od 1. novembra do konca tohto roka ZSSK CARGO opustí 490 zamestnancov.

Po personálnom a procesnom audite predseda predstavenstva ZSSK CARGO Roman Gono očakáva ďalšie zoštíhlenie spoločnosti. Bez týchto zmien by podľa neho do troch rokov skrachovali a o prácu by prišli tisícky železničiarov.

Koronakríza a ekonomická depresia

Ako informovala riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK CARGO Silvia Kuncová, za transformáciou je najmä pokles prepravy hutníckych surovín a výrobkov z ocele v Európskej únii, ktorý spôsobil pokles zisku spoločnosti a prezamestnanosť.

Zoštíhlenie a transformácia spoločnosti sú koordinované s ministerstvom dopravy a výstavby, ako aj s rezortom práce, ŽSR i ZSSK. ZSSK CARGO pri skončení pracovného pomeru poskytne zamestnancom finančné plnenie do výšky sedem priemerných mesačných zárobkov, v závislosti aj od počtu odpracovaných rokov.

ZSSK CARGO už dva roky zápasí s poklesom prepráv zapríčineným úpadkom európskeho hutníctva. Situáciu zhoršuje podľa Romana Gona útlm uhoľných elektrární, predpokladaný pokles ťažby dreva a celosvetová koronakrízová ekonomická depresia a neistota.

Ozdravný plán transformácie

Nový manažment pripravil ozdravný plán transformácie a zoštíhlenia spoločnosti. Okrem zníženia počtu zamestnancov navrhovanými bodmi sú presun prepravy tovarov z ciest na železnicu a odpredaj nepotrebného majetku. Zámerom je, aby sa ZSSK CARGO zmenila na moderného európskeho prepravcu tovarov. Po úspešnom ukončení transformácie by sa podľa Romana Gona ZSSK CARGO mala stať opäť ziskovou už v roku 2023.

„Museli sme sa pozrieť pravde do očí: buď prijmeme radikálne, hoci veľmi nepríjemné opatrenia, alebo spoločnosť skončí do troch rokov v zadlžení a krachu,“ hovorí Roman Gono.

Podľa neho sa budú musieť rozlúčiť so stovkami zamestnancov, aby zachránili zvyšné tisíce pracovných miest. ZSSK CARGO má v pláne aj realizáciu nevyhnutných investícií a aktualizáciu obchodných plánov tak, aby dokázala adekvátne ohodnotiť prácu tých zamestnancov, ktorých profesionálne skúsenosti a motivácia sú pre spoločnosť kľúčové.

Kontinuálny pokles tržieb

ZSSK CARGO, ktorá na rozdiel od národného dopravcu ZSSK a manažéra infraštruktúry ŽSR nie je súčasťou štátneho rozpočtu, od svojho vzniku hospodári samostatne bez pomoci štátu.

K 1. októbru 2020 má 4 907 zamestnancov, ale aj spomedzi ostatných železničných nákladných dopravcov, najnižšie tržby na jedného zamestnanca. Podľa Romana Gona tento parameter síce nie je jediný kľúčový pre porovnanie životaschopnosti spoločnosti a jej podnikania, no v kombinácii s ďalšími ukazovateľmi vypovedá o potrebe radikálnych zmien.

Väčšina zamestnancov, ktorí si budú hľadať novú prácu, pracuje vo východoslovenských prekladiskách v Čiernej nad Tisou a Maťovciach, ale tiež v regiónoch Košice, Zvolen a Žilina. „Veľmi úzko komunikujeme s našim akcionárom, ministerstvom dopravy a výstavby, ako aj s ministerstvom práce a so ZSSK a ŽSR, aby si kolegovia, s ktorými sa rozlúčime, našli čo najskôr novú prácu. Na tento ťažký krok sme získali súhlas aj väčšiny odborových organizácii, ktoré v ZSSK CARGO pôsobia,“ zdôrazňuje Roman Gono.

Kontinuálny pokles tržieb z úrovne 250 miliónov eur v roku 2018 na predpokladaných 190 miliónov eur v tomto roku chce manažment ZSSK CARGO liečiť aj ďalšími opatreniami zameranými na posilnenie obchodných aktivít a prevádzkovými úsporami.

Manažéri najväčšieho nákladného vlakového prepravcu chcú otvoriť aj odbornú diskusiu o dôležitosti štátnych programov rekonštrukcie a modernizácie slovenskej železničnej infraštruktúry a verejnej podpory ekologickej prepravy tovarov po železnici.