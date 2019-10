Štátne Datacentrum by mohlo fungovať efektívnejšie, analytici ponúkli niekoľko návrhov

Datacentrum, ktoré zodpovedná za prevádzku informačných systémov a komunikačnú infraštruktúru pre štátne inštitúcie a tiež za nadrezortné IT systémy, má priestor na efektívnejšie fungovanie. Hoci analytici Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) podľa rezortu financií skonštatovali, že Datacentrum funguje spoľahlivo, môže okresať svoje náklady napríklad lepším definovaním úloh či znížením objemu outsourcingových služieb.

Zodpovednosť za IT náklady

Analýzu vypracovali v spolupráci s poradenskou spoločnosťou PwC v rámci Programu Európskej komisie na podporu štrukturálnych reforiem. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Datacentrum, ktoré zaisťuje prevádzku a dostupnosť informačných systémov a komunikačnej infraštruktúry pre štátne aj samosprávne inštitúcie, má okolo sto zamestnancov. Ročné prevádzkové výdavky na informačné systémy a komunikačné technológie v zodpovednosti Datacentra sa pohybujú od 36,3 mil. eur do 40,2 mil. eur.

„Zavedením manažérskeho účtovníctva a definovaním zodpovednosti za celkové IT náklady v celom rezorte ministerstva financií, ktoré sa v sledovanom období pohybovali od 80,8 mil. eur do 92,4 mil. eur, môžeme za dva až štyri roky znížiť tieto náklady o 8,6 mil. eur až 17,3 milióna eur,“ uviedol riaditeľ ÚHP Štefan Kišš.

Spresnenie rozsahu služieb

Interným procesom aj celkovej výkonnosti organizácie by podľa analýzy pomohlo spresnenie rozsahu služieb, ktoré ministerstvu financií a iným inštitúciám poskytuje. Až v 92 % prípadov nemá Datacentrum jasne definované úrovne poskytovaných služieb. Aby Datacentrum mohlo fungovať ako moderné centrum zdieľaných služieb, tak potrebuje vytvoriť katalóg služieb vrátane ich nákladov.

Analytici vidia priestor na znižovanie nákladov v externe dodávaných službách. Tie dnes tvoria až 82 % výdavkov Datacentra. Podľa analytikov by si pritom mohlo mnohé zo služieb, ktoré dnes nakupuje, zabezpečiť interne.

Vyžadovalo by si to však výrazné navýšenie počtu zamestnancov a zlepšenie interných riadiacich procesov. Ročne by tak bolo možné ušetriť 1,2 až 1,7 milióna eur. Na implementácií odporúčaní už Datacentrum začalo pracovať, výsledky majú byť viditeľné na konci prvého kvartálu 2020.