Štátne divadlo Košice opäť otvorí svoje brány, pre divákov pripravilo rôzne inscenácie

Do Štátneho divadla Košice (ŠDKE) sa vrátia diváci. Umožňuje to uvoľnenie protipandemických opatrení. Predstavenia sa uskutočnia v režime OP (očkovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19), hľadisko Historickej budovy aj Malej scény ŠDKE môžu byť naplnené na 50 percent kapacity. Informoval o tom Svjatoslav Dohovič zo ŠDKE.

„Po poldruha mesiaca trvajúcej prestávke sa v utorok 18. januára Večerom ľudového tanca v Historickej budove ŠDKE pre divákov opäť otvoria naše brány. V januárovom programe okrem inscenácií z repertoáru opery, baletu a činohry prinesieme aj otvorené skúšky dvoch pripravovaných premiér – opery Giacoma Pucciniho Tosca a autorskej baletnej inscenácie Ondreja Šotha a Andreja Petroviča Orbis Pictus,“ uviedol Dohovič.

V závere mesiaca sa môžu diváci tešiť aj na Operný recitál sólistov Opery ŠDKE. „Tešíme sa na to, že sa opäť stretneme naživo. Vstupenky nájdu záujemcovia na portáli navstevnik.sk alebo v dennej pokladnici ŠDKE. Otvorená je v pracovných dňoch od 9:00 do 12:30 a od 13:00 do 17:30, ale aj hodinu pred každým predstavením vo večerných pokladniciach,“ dodal Dohovič.