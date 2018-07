Štátne IT projekty za vyše sto miliónov eur vychádzajú ako stratové, upozorňuje Slovensko.Digital

BRATISLAVA 19. júla (WebNoviny.sk) – Predstavitelia združenia Slovensko.Digital vo štvrtok na brífingu upozornili, že aj keď sa informatizácia ako celok pohla dopredu, viaceré projekty stále kopírujú chyby z minulosti. Ako ďalej informovali, koncom júla chcú slovenskí úradníci schvaľovať nové štátne IT projekty z eurofondov.

Štúdie k projektom hodnotili aj IT odborníci zo Slovensko.Digital a upozorňujú na vysoké náklady, chýbajúce podklady a kalkulácie, ktoré nedávajú zmysel. Preto chcú niektorým IT projektom „ukázať červenú“.

Štúdie na nové IT projekty z eurofondov predložilo Ministerstvo vnútra a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Ide o štyri projekty v celkovej hodnote viac ako 100 miliónov eur.

Expertné dohady

“Vyzerá to tak, že stále žijeme v ére megalomanských plánov a rozpočtov s chabými argumentami. Náklady na štátne projekty sú na úrovni, o akej IT oddelenia v bankách alebo komerčných firmách ani nechyrujú. Napriek tomu úradníkom často stačí zdôvodnenie, že náklady boli vypočítané ako tzv. expertné odhady, čo považujeme za nesprávne,“ povedal výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján Hargaš.

Ministerstvo vnútra SR predložilo na schvaľovanie tri vzájomne previazané projekty. Prvým je tzv. „Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“. Má vytvoriť jednotný informačný systém pre zamestnancov, s ktorým budú pracovať na svojich počítačoch (tzv. workdesk).

„Zjednodušene sa to dá predstaviť ako pracovná plocha pre úradníkov, pomocou ktorej sa budú jednoduchšie prihlasovať do svojich interných systémov a pracovať v nich. Prínosy sú však relatívne malé a myšlienka je veľmi závislá na iných projektoch, ktoré ešte ani neboli schválené. To je obrovské riziko. Navyše, na viacerých miestach v kalkulácii efektívnosti sa odvoláva na tzv. expertné odhady bez akéhokoľvek vysvetlenia. Takto nastavený projekt odporúčame prepracovať,“ povedal Ján Suchal zo Slovensko.Digital.

Chýba zavedenie do praxe

Druhý projekt ministerstva vnútra s názvom „Centrálne komponenty konania vo verejnej správe“ má zaviesť centrálne systémy pre opakujúce sa procesy (napr. v správnom konaní), ktoré by mali využívať aj iné úrady mimo rezortu vnútra. Odborníci zo Slovensko.Digital však upozorňujú, že štúdia neodpovedá na to, ako sa systém reálne dostane do praxe.

„Ministerstvo si ide vybudovať svoj piesoček, ale nikde nepopísalo, ako ho plánuje zaviesť do praxe aj pre zvyšok úradov tak, aby sa to oplatilo. Projekt v takejto podobe neodporúčame realizovať. Je to exemplárny príklad toho, ako sa robili nekvalitné projekty v minulosti,“ uviedol Suchal.

Tretí projekt Ministerstva vnútra má názov „Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ“. Mal by vytvoriť „integračnú úroveň“, čiže uľahčiť prepojenie údajov a informačných systémov pre úradníkov aj elektronických služieb pre občanov a taktiež zaviesť meranie efektívnosti procesov vo verejnej správe.

„Plnohodnotné zapojenie MV SR do programu zdieľania údajov, z ktorého je zatiaľ najviac viditeľný princíp „jedenkrát a dosť“, je veľmi potrebné a je to priorita informatizácie. Túto časť projektu podporujeme. Avšak pre ostatné časti projektu chýba systematický plán, ako budú navrhované riešenia zavedené do celej verejnej správy, čo treba pred schválením takej zásadnej investície, akú tento projekt predstavuje, dopracovať,“ konštatoval Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Stratový projekt

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predkladá na schválenie svoj projekt „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“. Majú sa ním vybaviť hardvérom a softvérom jednotky na predchádzanie a riešenie bezpečnostných incidentov na štyroch úradoch za viac ako 50 miliónov eur. Čo konkrétne sa plánuje nakúpiť, je utajené, problém projektu zástupcovia združenia Slovensko.Digital vidia inde.

V projekte podľa nich nie je analyzované, aké služby v tejto oblasti budú poskytované, ani potrebný rozsah týchto služieb. Vo viacerých prípadoch budované „pracoviská“ vyzerajú ako duplicitné.

Štúdia tvrdí, že je potrebné vybaviť všetky pracoviská na špičkovej úrovni, vzhľadom na vysoké náklady však mali byť posúdené aj nižšie stupne vyspelosti. Neobvykle vysoké náklady sú odôvodnené viac ako 400 miliónmi eur „zabránených škôd“, čo odborníci považujú za nereálne.

„Kalkulácia prínosov projektu je založená na tzv. expertných odhadoch. Keď sme však použili presnejšie vstupy, celý projekt vychádza ako stratový. Tu sa ukazuje, že projekty sa schvaľujú na základe náhodných odhadov,“ uviedol Illek.