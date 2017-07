Štátne železnice chcú vedieť názor cestujúcich, davajú im otestovať sedadlá do vlakov

BRATISLAVA 12. júla (WebNoviny.sk) – Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) dá cestujúcim otestovať sedadlá do vlakov. Tí si ich môžu prezrieť, vyskúšať a vyjadriť svoj názor od 11. júla pred Zákazníckym centrom ZSSK na Hlavnej stanici v Bratislave a od 25. júla do 4. augusta na stanici v Košiciach od 7. do 19. hodiny.

Cieľom je zvyšovať kvalitu

Ako štátny osobný vlakový dopravca v utorok informoval, záujemcovia sa zapoja do verejného prieskumu cez elektronický dotazník, ktorý vyplnia cez tablet priamo pri vystavených sedadlách.

“Naším dlhodobým cieľom je neustále zvyšovanie kvality a úrovne cestovania. Nezameriavame sa len na rýchlosť, bezpečnosť, ale aj pohodlie. Preto sme sa rozhodli opýtať sa na najlepšie sedadlá tých, ktorí ich budú využívať najčastejšie,” povedal riaditeľ úseku obchodu a člen predstavenstva ZSSK Karol Martinček.

Na výber je päť sedadiel

Cestujúci, ktorí sa zúčastnia prieskumu, budú mať na výber z piatich sedadiel.

Dve z nich sú určené pre prvú a tri pre druhú triedu. Hodnotiť budú hlavne vzhľad a pohodlie, avšak ZSSK chce zistiť aj ďalšie nároky cestujúcich, ako napríklad požiadavky na usporiadanie sedadiel alebo čalúnenie.

Výsledky testovania sedadiel verejnosťou potom zohľadní v najbližších plánovaných projektoch modernizácie a novej výroby osobných vozňov.