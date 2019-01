Štátne železnice prepravili počas sviatkov viac ako milión Slovákov, vysvetlili aj najväčšie meškania

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) – Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) prepravila v zimnom sviatočnom období od 21. decembra 2018 do 7. januára 2019 spolu 1 672 678 cestujúcich.

Ich počet bol vyšší o viac ako 175 tisíc v porovnaní s obdobným časom na prelome rokov 2017 a 2018. Z celkových 24 144 vypravených vlakov v uvedenom období malo menej ako päťminútové meškanie do cieľovej stanice 22 589 spojov (93,6 %) a nad päť minút meškalo 1 555 vlakov (6,4 %).

Vypravili tisíce vlakov

„Priemerné meškanie všetkých sviatočných vlakov bolo 1,09 minúty. Išlo teda o približne rovnaké priemerné meškanie ako vlani (1,04 minúty). V porovnaní s minulým rokom však ZSSK tentoraz vypravila až o bezmála dvetisíc vlakov viac,“ informoval v piatok hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Na najviac vyťaženej severnej trase medzi Bratislavou a Košicami cez Žilinu vlaky národného osobného dopravcu v prázdninovom čase previezli 945 524 cestujúcich. Do cieľovej stanice prišlo načas (s nulovým meškaním) 294 vlakov (72,24 %) z vypravených 407 IC vlakov a rýchlikov.

Priemerné meškanie týchto spojov na uvedenej trase bolo 4,13 minúty. S meškaním do päť minút prišlo do cieľa cesty 345 vlakov (84,77 %), na čo mali podľa dopravcu výrazný vplyv viaceré mimoriadne udalostí, ktoré neboli spôsobené z viny ZSSK.

Osoba v koľajisku

„Vlaky kategórie InterCity, ktoré ZSSK prevádzkuje v komerčnom režime, prepravili počas vianočného, novoročného a trojkráľového obdobia spolu 36 809 cestujúcich, čo je o 2 089 viac ako minulý rok, pričom priemerná obsadenosť IC súpravy dosiahla 66,54 %,“ uviedol Kováč. Zo 144 IC vlakov prišlo do cieľa načas 121 (vyše 84 %).

„S meškaním do päť minút prišlo do cieľa cesty 138 IC vlakov (95,83 %) a priemerné meškanie vlakov tejto kategórie v cieľovej stanici nepresiahlo dve a pol minúty,“ priblížil Kováč s tým, že vlani to bolo 4,1 minúty.

Pod najväčšie meškania sa podpísali tragické udalosti. Najrozsiahlejšie meškania v trvaní 107 minút bolo 23. decembra pri IC vlaku 523 z Bratislavy do Košíc, keď vlak zrazil a usmrtil osobu pohybujúcu sa v koľajisku.

Nehody a mimoriadne udalosti

Aj druhé najvýraznejšie meškanie v rozsahu 101 minút bolo spôsobené zrazením a usmrtením osoby ležiacej v koľajisku. Opäť sa tak stalo pri vlaku IC 523 z Bratislavy do Košíc 30. decembra.

„Potvrdilo sa, že externé vplyvy ako nehody a mimoriadne udalosti, sa zaraďujú k najčastejším dôvodom meškania vlakov ZSSK. Ďalej sú to meškania medzinárodných spojov a poruchy či výluky na železničnej infraštruktúre,“ poznamenal Kováč.

ZSSK v čase zvýšeného dopytu posilnila IC vlaky o 3 268 miest a napriek posilňovaniu boli tieto vlaky najmä v smere z Bratislavy na východ pred sviatkami vypredané.

Národný dopravca vypravil aj štyri mimoriadne rýchliky na trase Bratislava – Žilina – Košice a 29 posilových vlakov rôznych kategórií na celom území Slovenska.