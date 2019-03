Štátne železnice upozorňujú na prechod na letný čas, štyri vlakové spoje budú meškať

BRATISLAVA 26. marca (WebNoviny.sk) – Prechod zo zimného na letný čas zo soboty 30. na nedeľu 31. marca sa na území Slovenska dotkne štyroch vlakov.

Prídu o hodinu neskôr

Do cieľovej stanice prídu o hodinu „neskôr“, hoci v skutočnosti pôjdu podľa platného cestovného poriadku. Informovala o tom v utorok Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) s tým, že ide o dva nočné rýchliky na trase medzi Bratislavou a Humenným a dva medzištátne vlaky medzi Prahou a Humenným.

Rýchlik R 614 Zemplín (Humenné 21:54 – Bratislava-Nové Mesto 06:51) príde do stanice Bratislava-Nové Mesto zmeškaný do 60 minút. „R 615 Zemplín (Bratislava-Nové Mesto 22:16 – Humenné 06:33) príde do stanice Humenné zmeškaný do 60 minút,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Vlak EN 442 Slovakia (Humenné 19:46 – Košice 22:07 – Praha hl. n. 07:31) cez pohraničný priechod Čadca smerom do Česka príde zmeškaný do 60 minút. „EN 443 Slovakia (Praha hl. n. 22:15 – Humenné 10:33) z Českej republiky do Košíc príde zmeškaný do 60 minút, do Humenného do 30 minút,“ dodal Kováč.

Zrušenie striedania času

Striedanie letného a zimného času sa na území Slovenska dodržiava od roku 1979, už čoskoro by sa však mohlo stať minulosťou. Kým ešte vlani boli snahy presadiť zrušenie striedania časov už počnúc rokom 2019, napokon sa tak udeje pravdepodobne až v roku 2021.

Dôvodom posunutia definitívneho zrušenia týchto pravidelných zmien boli najmä problémy európskych krajín dohodnúť sa na tom, ktorý čas si ponechajú natrvalo.