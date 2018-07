Do štátneho rozpočtu by mala eKasa priniesť desiatky miliónov eur ročne, tvrdí finančná správa

BRATISLAVA 24. júla (WebNoviny.sk) – Povinné pripájanie elektronických pokladníc na informačné systémy finančnej správy má priniesť do štátnej kasy desiatky miliónov eur ročne.

Podľa predpokladov finančnej správy totiž v budúcom roku výnosy zo zavedenia tzv. eKasy dosiahnu 72,3 mil. eur, o rok neskôr to má byť 117,9 mil. eur a následne každý ďalší rok zhruba 122 mil. eur.

Postupné zavádzanie projektu do praxe

Štát si totiž od zavedenie eKasy sľubuje zníženie daňovej medzery na dani z pridanej hodnoty v sektoroch hotelov, reštaurácií a kaviarní a v sektore maloobchodu a služieb o 15 %. Suma daňovej medzery na DPH v týchto sektoroch pritom v roku 2014 dosahovala až 491 mil. eur.

Návrh rezortu financií, ktorý je aktuálne v pripomienkovom konaní, pritom predpokladá postupné zavádzanie projektu do praxe. V prvej etape by sa podľa návrhu mali v apríli budúceho roka pripojiť na servery finančnej správy elektronické pokladnice v hoteloch, reštauráciách, kaviarňach a na čerpacích staniciach. V druhej etape v júli 2019 by sa mali pripojiť elektronické pokladnice v maloobchode, službách a ostatných sektoroch.

Finančná správa však už postupne rozširuje informácie o tomto projektu a vytvorila k nemu samostatnú podstránku na svojom portáli. Uvádza tu informácie o tom, čo eKasa je, ako bude tento projekt fungovať v praxi, koho sa bude týkať.

Online napojenie všetkých pokladníc

„Cieľom je ponúknuť podnikateľom, ale aj občanom, dostatok informácií o celom projekte na jednom mieste. Súčasťou zverejnených informácií je aj popis integračného rozhrania systému, na základe ktorého môžu výrobcovia on-line registračných pokladníc pripravovať úpravy softvérov pre účely integrácie na systém eKasa,“ informuje finančná správa.

Projekt eKasa predstavuje online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe či transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa.

Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy. Návrh navyše počíta s liberalizáciou v oblasti koncových zariadení a na vydávanie bločkov tak môže slúžiť nielen pokladnica, ale napríklad aj mobil, či tablet.