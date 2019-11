Štátny tajomník sa stretol s činohercami SND, ministerstvo ponuku na verejné stretnutie odmietlo

Predstaviteľov Činohry Slovenského národného divadla (SND), ktorí nesúhlasia so zmenami v jej vedení, v utorok prijal štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Konrád Rigó. Agentúru SITA o tom Rigó informoval v tlačovej správe po stretnutí s umelcami Činohry SND a predstaviteľmi platformy Stojíme pri kultúre k vzniknutej situácii v SND. Rigó tvrdí, že úlohou politika v slobodnej demokracii je počúvať umelcov, vytvárať demokratické a transparentné pravidlá hry a za každú cenu chrániť umeleckú slobodu.

Odmietlo ponuku na verejné stretnutie

Rigó (Most-Híd) sa rozhodol pozvať umelcov na stretnutie po tom, ako ministerstvo kultúry odmietlo ich ponuku na verejné stretnutie. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) sa však zúčastní na internom pracovnom stretnutí všetkých subjektov národného divadla, ktoré na koniec novembra v SND zvolal generálny riaditeľ SND Vladimír Antala.

Rigó sa s činohercami stretol necelý týždeň po tom, ako žiadali ministerku kultúry o verejné stretnutie ešte tento mesiac a transparentné riešenie situácie v SND. Členovia činohry, ktorí reprezentujú väčšinu hereckého zboru a ďalších členov činoherného súboru, sa na ministerku obrátili 13. novembra.

Odvolanie Vajdičku

Nesúhlasia so spôsobom odvolania jej predošlého šéfa prvej činohernej scény Michala Vajdičku a tiež so spôsobom vymenovania Vladimíra Antalu za generálneho riaditeľa SND. MK SR trvá na tom, že požiadavky činohry sú internou záležitosťou SND, do ktorej nebude zasahovať.

„Umenie je zrkadlom doby a odrazom stavu spoločnosti. Preto nikdy nemôžeme vnímať umenie ako útok a umelcov ako iniciátorov útoku. Sú iba reflexiou našich krokov a rozhodnutí, sú reakciou na naše akcie. Za tieto spätné väzby musíme byť vďační, lebo nás posúvajú ďalej a pomáhajú nám urobiť správne rozhodnutia v budúcnosti. Túto funkciu však umenie dokáže reálne plniť iba vtedy, ak je slobodné,“ konštatoval vo vyhlásení po utorkovom stretnutí s činohercami štátny tajomník MK SR Rigó.