Štátny zástupca obnovil trestné stíhanie premiéra Babiša v kauze Čapí hnízdo

Český najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman obnovil trestné stíhanie premiéra Andreja Babiša v kauze kauze Čapí hnízdo. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s tým, že zastavenie stíhania tiež zrušil v prípade bývalej členky spoločnosti Farma Čapí hnízdo Jany Mayerovej.

Podľa Zemana bolo zastavenie trestného stíhania nezákonné a predčasné. Prípadu sa tak bude znova venovať dozorný štátny zástupca v Prahe.

Naopak stíhanie ďalších štyroch obvinených v kauze – Babišovej ženy Moniky, dcéry Adriany Bobekovej, švagra Martina Herodesa a bývalého člena Farmy Čapí hnízdo Josefa Nenadála – definitívne skončilo. Podľa Zemana sa v ich prípade „nepodarilo preukázať ich aktívne zapojenie sa do procesu“.

Je potrebné dbať na prezumpciu neviny

Pre dozorného štátneho zástupcu Jaroslava Šarocha je právny názor Pavla Zemana záväzný. Ako pripomína iDNES.cz, v danej veci bude musieť vykonať úkony a doplnenia, ktoré mu najvyšší štátny zástupca nariadi.

Zeman vo svojom vyhlásení uviedol, že v súčasnosti „nie je dôkazná situácia na to, aby mohla byť vec obžalovaná alebo zastavená“, zdôraznil však, že nepredurčuje výsledok vyšetrovania a u Babiša aj Mayerovej je potrebné dbať na prezumpciu neviny.

Trestné stíhanie v prípade päťdesiatmiliónovej európskej dotácie na výstavbu farmy Čapí hnízdo zastavilo v septembri mestské štátne zastupiteľstvo v Prahe. Mestský štátny zástupca Martin Erazím vtedy vysvetlil, že spoločnosť Farma Čapí hnízdo v čase žiadosti o dotáciu spadala do kategórie malého alebo stredného podniku, pre ktoré bola dotácia určená.

Prezident Zeman hovorí o abolícii

Český prezident Miloš Zeman sa už skôr vyjadril, že ak by bolo právomocne zastavené stíhanie premiéra obnovené, rozhodol by v jeho prípade o takzvanej abolícii, ktorá by už ďalšie trestné stíhanie neumožnila. Babiš tvrdí, že by toto opatrenie neprijal.

Prezident sa podľa iDNES.cz k najnovšiemu vývoju v kauze Čapí hnízdo vyjadrí vo štvrtok v pravidelnej relácii televízie Barrandov.

Farma Čapí hnízdo patrila na prelome rokov 2007 a 2008 do Babišovho Agrofertu, potom zmenila formu vlastníctva. Vďaka zmene získala v roku 2008 v korunách 50-miliónovú európsku dotáciu pre malé a stredné podniky. Po niekoľkých rokoch sa farma opäť vrátila do skupiny Agrofert.

Informácie pochádzajú z webstránky www.idnes.cz a archívu agentúry SITA.