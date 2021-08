Štatút očkovacej lotérie sa mení, heslo bude zobrazené dlhší čas a úpravy sa dočkajú aj hendikepovaní

Ministerstvo financií SR (MF) zverejnilo doplnený štatút súťaže Byť zdravý je výhra s dôrazom na to, aby sa o očkovaciu prémiu mohlo uchádzať čo najviac ľudí. V spolupráci s RTVS špecifikovali podmienky tak, aby dosiahli ešte väčšiu inklúziu ako doteraz.

Ako rezort financií v piatok informoval, rozšírili možnosti asistencie pre zdravotne znevýhodnených ľudí, aby predmetné heslo mohli telefonicky zodpovedať napríklad aj ich blízki.

Blízkych môžu využiť aj seniori

„Mysleli sme tak nielen na hendikepovaných, ale aj seniorov, ktorí môžu rovnako využiť pomoc svojich rodinných príslušníkov či známych, ktorým dôverujú. Takúto možnosť budú mať aj ľudia, ktorí zo svojich profesijných dôvodov nemôžu v priamom prenose zodpovedať heslo,“ uviedlo ministerstvo financií.

Heslo bude podľa rezortu komunikované s dostatočným predstihom ešte pred volaním súťažiacemu. „Nevidiacim občanom chceme pomôcť aj tým, že bude prezentované nielen vizuálnou formou, ale zaznie aj z úst moderátorov a hostí relácie,“ dodalo ministerstvo.

Ministerstvo financií k 20. augustu prijalo na stránke súťaže viac ako 865-tisíc registrácií na očkovaciu prémiu. V nedeľnom žrebovaní tak bude približne jeden a pol milióna žrebov.

Heslo prinesie v obálke hosť

RTVS, ako vysielateľ relácie, upravila v súlade s novými pravidlami súťaže aj dramaturgiu nedeľných priamych prenosov relácie Byť zdravý je výhra.

Heslo prinesie do štúdia hosť v obálke a po otvorení ho nahlas prečíta, následne bude heslo zobrazené na LED stene v štúdiu, kde bude dostupné až do ukončenia hovoru so súťažiacim z daného súťažného kola. Heslo sa niekoľkokrát zobrazí aj v lište na televíznych obrazovkách.

Celkový čas, počas ktorého budú môcť diváci vidieť súťažné heslo tak násobne prekročí možné priemerné oneskorenie spôsobené rôznymi druhmi prenosu signálu vysielania.

Po úspešnom telefonickom spojení so súťažiacim sa moderátori uistia, či sleduje televízny prenos a či videl alebo počul správne heslo. Následne bude odštartovaná časomiera, počas ktorej bude musieť súťažiaci povedať heslo v správnom tvare pre uznanie prémiovej výhry.